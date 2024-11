Space Marine 2: Patch 5.0 bringt PS5-Pro-Support, neue Missionen und mehr

Unter der Versionsbezeichnung 5.0 kündigten Saber Interactive und Focus Entertainment ein umfangreiches Update zu "Warhammer 40.000: Space Marine 2" an. Neben diversen neuen Inhalten wartet die heiß ersehnte Unterstützung der PS5 Pro.

Zum Abschluss der Woche versorgten uns Saber Interactive und Focus Entertainment mit einem umfangreichen Update zu „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Zum einen bestätigte der Publisher, dass es der Shooter mittlerweile auf mehr als fünf Millionen Spieler bringt. Mitte Oktober war noch von 4,5 Millionen Spielern die Rede.

Des Weiteren gab Focus Entertainment bekannt, dass in der ersten Dezemberhälfte das umfangreiche Update 5.0 erscheint. Zu den gebotenen Inhalten gehören neben der Unterstützung des „Dark Angels Chapter Packs“ zusätzliche kosmetische Extras. Darunter neue Rüstungsteile und neue Anpassungsoptionen in Form von farbigen Linsen.

Laut Focus Entertainment dürfen sich die Spieler bei den Anpassungsoptionen auf 15 unterschiedliche Farben freuen.

Die PS5 Pro wird endlich unterstützt

Die nächste Neuerung richtet sich ausschließlich an PS5-Spieler, die „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ mittlerweile auf der PS5 Pro spielen beziehungsweise bald spielen möchten. So hält mit im Dezember erscheinenden Update 5.0 eine Optimierung für die neue Sony-Konsole Einzug, bei der die Entwickler von Saber Interactive auf die PSSR genannte Upscaling-Technik zurückgreifen.

Dank PSSR wird das Bild von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ sowohl im Qualitäts- als auch im Performancemodus in 4K ausgegeben.

Während der Qualitätsmodus intern mit einer dynamischen Auflösung zwischen 1080p und 2160p rendert, sind es im Performancemodus auf der PS5 Pro 1080p bis 1440p.

Mittels PSSR wird das Bild anschließend in beiden Modi auf 4K hochskaliert. Im Qualitätsmodus setzt Saber Interactive auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde. Im Performancemodus wiederum streben die Entwickler stabile 60 FPS an.

Das erwartet euch in der neuen Mission „Obelisk“

Den Schlusspunkt unter die neuen Inhalte setzt die Operation „Obelisk“. Die neue Mission spielt parallel zu den letzten Ereignissen der Kampagne und führt die Spieler nach Demerium. Dort stehen sie vor der Aufgabe, die Energie zu stören, die das Aurora-Gerät schützt.

In „Obelisk“ bekommen es die Spieler dabei mit einem ganz neuen Gegnertyp zu tun: Dem „Tzaangor Enlightened“, der neuesten Ergänzung der Chaos-Streitkräfte.

Wie Saber Interactive betont, wird der neue Gegnertyp nach dem Release des Updates 5.0 in allen mit dem Chaos verbundenen Operationen auftauchen, nicht nur in der Operation „Obelisk“. Weitere Details und Eindrücke zu den neuen Inhalten des Updates 5.0 findet ihr im offiziellen Forum.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

