Marvel Rivals: Cloak und Dagger enthüllen kurz vor Launch ihren dualen Spielstil

Bereits am 6. Dezember können die Spieler in dem Free-to-Play-Titel „Marvel Rivals“ als Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum kämpfen. Der teambasierte Shooter erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Kürzlich erst haben die Entwickler von NetEase die letzten der 33 Figuren bekanntgegeben, die zum Start des Spiels verfügbar sind. Neben Wolverine, Iron Fist, Black Widow und Squirrel Girl sind auch Cloak and Dagger mit von der Partie. Cloak and Dagger sind besonders, denn sie treten zusammen als eine Einheit auf.

Macht von Licht und Schatten

Cloak und Dagger dürften im deutschsprachigen Raum vor allem durch die gleichnamige Serie bekannt sein, die in zwei Staffeln ab 2018 auf Amazons Prime Video ausgestrahlt wurde. Die Show handelt von Tandy Bowen alias Dagger und Tyrone „Ty“ Johnson alias Cloak, die herausfinden, dass sie mysteriöse Kräfte besitzen.

Dagger kann Projektile aus Licht erzeugen, während Cloak Schattenmächte nutzen und sich unter anderem teleportieren kann. Zusammen sind sie ein unschlagbares Duo, da ihre Kräfte ein perfektes Zusammenspiel von Licht und Schatten erzeugen.

So wird es auch in dem kommenden „Marvel Rivals“ sein, wie NetEase nun durch einen neuen Trailer zeigt. Cloak und Dagger treten als Einheit auf und scheinen je nach Bedarf gewechselt werden zu können. So kann Dagger aus der Ferne Schaden austeilen und Verbündete heilen. Cloak kann Teammitglieder in der Nähe ungreifbar machen und Gegner vorübergehend in ein anderes Reich verbannen. Beide Figuren können darüber hinaus Wände aufstellen, die Feinden Schaden zufügen.

PlayStation-Spieler erhalten exklusive Inhalte

„Marvel Rivals“ ist ein Free-to-Play-Shooter, bei dem die Spieler in zwei Teams zu jeweils sechs Teilnehmern gegeneinander antreten. Alle Charaktere, die zum Start des Spiels verfügbar sind, sowie Figuren, die später hinzukommen, sollen kostenlos sein. Finanziert werden soll das Spiel über andere Mikrotransaktionen.

Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, erhalten PlayStation-Spieler für „Marvel Rivals“ einen Scarlet-Spider-Skin mit einer von Noir inspirierten scharlachroten Maske für Spider-Man. Abonnenten von PlayStation Plus erhalten darüber hinaus das Venom-inspirierte Peni-Parker-Paket. Darin enthalten sind unter anderem ein Venom-Mech-Anzug sowie ein Season-Pass-Token.

