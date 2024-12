Revenge of the Savage Planet: Release eingegrenzt – Frische Details und das erste Gameplay

Revenge of the Savage Planet:

Nach der offiziellen Ankündigung im Sommer grenzte Raccoon Logic in dieser Woche den Releasezeitraum von "Revenge of the Savage Planet" ein. Begleitet wurde die Ankündigung von neuen Details und ersten Gameplay-Szenen.

Mit „Revenge of the Savage Planet“ kündigten die Entwickler von Raccoon Logic im Sommer den offiziellen Nachfolger zum Überraschungshit „Journey to the Savage Planet“ an.

In einem ausführlichen Update lieferte uns Raccoon Logic endlich weitere Details zum Sequel. Die wichtigste Frage vorweg: Wann erscheint der Nachfolger? Wie die Entwickler bekannt gaben, werden sich interessierte Spieler nicht mehr allzu lange gedulden müssen. So ist der Release von „Revenge of the Savage Planet“ für den Mai 2025 angesetzt.

Versorgt werden der PC (Steam, Epic Games Store), die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben dem Releasezeitraum nannte Raccoon Logic Details zur spielerischen Umsetzung von „Revenge of the Savage Planet“ und ging unter anderem auf den Coop-Modus ein.

Ein alter Bekannter kehrt zurück

„In diesem neuen Kapitel kehrt jedermanns Lieblings-CEO von Kindred Aerospace, Martin Tweed, zurück und sammelt die Truppen gegen seinen neuen Erzfeind Gunther Harrison, den CEO von Alta Interglobal“, so die Entwickler. Alles in allem dürfen sich Fans des ersten Teils über eine Rückkehr der beliebten Features freuen, die in „Revenge of the Savage Planet noch besser und größer ausfallen werden.“

Nachdem euer Arbeitgeber eure Mission zur Kolonisierung des Weltraums als zu kostspielig einschätze und kurzerhand einstampfte, findet ihr euch in „Revenge of the Savage Planet“ erneut auf einem verlassenen Planeten wieder. Ihr brecht auf, um fremde neue Länder zu erkunden und in der lebendigen Landschaft alles aufzusammeln, was ihr nutzen könnt, um eure Heimreise in die Wege zu leiten.

„Bei eurer intergalaktischen Erkundung werdet ihr Pflanzen scannen, Kreaturen fangen, eure Ausrüstung verbessern und jede Menge Geheimnisse aufdecken, während ihr springend, rutschend und schießend durch fremde Welten streift“, ergänzte Raccoon Logic. Neu ist, dass ihr in „Revenge of the Savage Planet“ nicht mehr alleine unterwegs seid.

Stattdessen bietet das Sequel einen kooperativen Mehrspieler-Modus in der Third-Person-Perspektive. Den Coop könnt ihr on- wie offline spielen. Hinzukommt eine Unterstützung des Crossplay-Features. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter der Möglichkeit, die Kreaturen des Planeten zu fangen und zähmen.

Wann erfolgt die ausführliche Enthüllung?

Zu diesem Feature führen die Entwickler aus: „Intergalaktische Sammler können auch ihr Lasso verwenden, um Dutzende seltsamer Kreaturen zu fangen und zu sammeln, und sie dann besuchen, nachdem sie glücklich untergebracht in Gehegen vor eurem anpassbaren Weltraumanhänger im malerischen Nu Florida untergebracht wurden.“

Der offizielle Teaser ermöglicht euch einen ersten Blick auf das Gameplay. Dabei wird es laut Raccoon Logic in diesem Monat nicht bleiben. Stattdessen dürfen wir uns in Kürze über eine ausführliche Gameplay-Enthüllung von „Revenge of the Savage Planet“ freuen.

Der Deep-Dive folgt am 17. Dezember 2024 um 15 Uhr unserer Zeit.

