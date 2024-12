PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024: Ankündigung und Freischaltung stehen bevor – Termin und Uhrzeit

Wie jeden Monat erweitert Sony Interactive Entertainment auch im Dezember 2024 den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium um weitere Titel. Während in der kommenden Woche die offizielle Ankündigung stattfinden wird, erfolgt die Freischaltung der neuen Spiele erst einige Tage darauf.

Die monatliche Ankündigung der PS-Plus-Spiele folgt dabei wie gewohnt dem etablierten Zeitplan von Sony. Damit ihr aber trotzdem einen Überblick habt, haben wir nachfolgend noch einmal alle Termine für euch zusammengefasst.

Termine für PS Plus Extra und Premium im Dezember 2024

Enthüllt werden die neuen Titel für den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium in der kommenden Woche, genauer gesagt am 11. Dezember 2024. Voraussichtlich gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit dürfte es dann so weit sein.

Bis die neuen PS-Plus-Spiele dann heruntergeladen und gespielt werden können, ist im Anschluss aber noch ein paar Tage Geduld notwendig. So wird Sony die Freischaltung der Neuzugänge aller Voraussicht nach am 17. Dezember 2024 vornehmen. In aller Regel stehen die Spiele dann noch vor 11 Uhr deutscher Zeit zur Verfügung. Hier die Termine in der Übersicht:

Ankündigung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Mittwoch, 11. Dezember 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Dienstag, 17. Dezember 2024 vor 11 Uhr

Die PS-Plus-Essential-Neuzugänge für Dezember 2024 wurden übrigens schon in dieser Woche freigeschaltet.

Diese Spiele werden im Dezember aus PS Plus Extra und Premium entfernt

Über welche Neuzugänge sich die Abonnenten von PS Plus Extra und Premium im Dezember freuen dürfen, darf aktuell noch spekuliert werden. Allerdings bietet Sony in der Regel eine breit gefächerte Auswahl an Spielen – von Indie-Titeln bis hin zu AAA-Games. Auch Besitzer einer PlayStation VR 2-Brille werden oftmals bedient.

Doch während jeden Monat neue Spiele in den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen werden, müssen sich die Spieler aber auch monatlich von einigen Titeln trennen. So werden im Dezember wieder einige Einträge aus dem Katalog entfernt. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen:

Aktuell feiert Sony noch bis zum 22. Dezember das 30-jährige Jubiläum von PlayStation. Im Zuge dessen konnten PlayStation-Spieler an diesem Wochenende beispielsweise auch ohne aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft an Online- und Multiplayer-Modi auf der PS4 und PS5 teilnehmen.

Außerdem haben PS-Plus-Premium-Mitglieder ab dem 10. Dezember die Chance, eine 30-monatige Premium-Mitgliedschaft zu gewinnen. Dafür muss lediglich ein beliebiges Spiel aus dem Klassiker-Katalog gespielt werden. Und wer ab dem selbigen Datum eine PS Plus-Mitgliedschaft abschließt, erhält zusätzliche Film-Credits, um diese in der Sony-Pictures-Core-App einzulösen.

