PS Plus Essential: Neuzugänge für den Dezember 2024 freigeschaltet – Diese Spiele warten

PS Plus Essential:

Ab sofort stehen für alle Abonnenten von PlayStation Plus drei neue Titel zum Download bereit. Unter den Essential-Spielen im Dezember 2024 befindet sich unter anderen das gefeierte Coop-Abenteuer "It Takes Two".

Heute stellte Sony mit der Spieltestversion zum Shooter „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ nicht nur eine zwei Stunden lange Demo für alle Abonnenten der Premium-Stufe von PlayStation Plus zur Verfügung.

Darüber hinaus schaltet Sony am ersten Dienstag eines Monats traditionell die PS Plus Essential-Neuzugänge frei. So auch heute. Im Dezember 2024 warten insgesamt drei Titel, die von Abonnenten aller PlayStation Plus-Stufen ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das eigene Abo aktiv ist.

Darunter der Coop-Hit „It Takes Two“, der sich mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten zu einem echten Überraschungshit entwickelte.

PlayStation Plus Essential im Dezember 2024

It Takes Two – PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2021

Metascore: 88

User-Score: 8,9

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Aliens: Dark Descent – PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 74

User-Score: 8,1

Score im PS Store: 4,36

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Temtem – PS5

Veröffentlicht im September 2022

Metascore: 73

User-Score: 6,2

Score im PS Store: 4,24

Preis im PlayStation Store: 44,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der Freischaltung der Essential-Titel für den laufenden Monat steht die nächste Ankündigung rund um PlayStation Plus bereits in den Startlöchern. Weiter geht es aller Voraussicht nach am Mittwoch, den 11. Dezember 2024 mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Spiele für den Dezember 2024.

Die ersten Neuzugänge enthüllte Sony bereits vor ein paar Tagen. Die Rede ist von „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honor Among Thieves“, mit denen Sony die Trilogie auf der PS4 und der PS5 komplettiert. Zudem dürfen sich die Spieler auf Naughty Dogs „Jak & Daxter: The Precursor Legacy“ inklusive der Unterstützung der Trophäen freuen.

Die Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel wiederum erfolgt am Dienstag nach der Ankündigung. Im aktuellen Fall wäre dies der 17. Dezember 2024. Parallel zur Freischaltung der neuen Titel müssen diverse Spiele aus dem Angebot weichen.

Welche Spiele Sony in diesem Monat aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und PlayStation Plus Premium entfernt, erfahrt ihr hier.

