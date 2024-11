PS Plus Premium im Dezember 2024: Sony enthüllt erste Neuzugänge samt Spieltestversion

PS Plus Premium im Dezember 2024:

Sony hat die ersten Dezember-Neuzugänge für PS Plus Premium bekannt gegeben. Neben Klassikern erhalten Abonnenten Zugriff auf eine weitere Testversion, die das Angebot der Schnupperfassungen erweitert.

Neue Klassiker im Premium-Katalog

Ab dem 10. Dezember werden drei Klassiker zur Verfügung stehen. Mitglieder von PS Plus Premium können die PS2-Titel „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honor Among Thieves“ erleben, die die Sly-Trilogie vervollständigen.

Außerdem wird „Jak & Daxter: The Precursor Legacy“ von Naughty Dog in einer Version mit Trophäenunterstützung bereitgestellt. Die Neuzugänge sind Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der PlayStation.

Details zur regulären Erweiterung des PS-Plus-Spielekatalogs der Stufen Extra und Premium folgen voraussichtlich in zwei Wochen. Eine Terminprognose halten wir in diesem Artikel bereit.

Unter den heutigen Ankündigungen befindet sich ebenfalls eine Spieltestversion des Sci-Fi-Action-Abenteuers „Warhammer 40K: Space Marine 2“. Diese steht ab dem 3. Dezember 2024 für Premium-Mitglieder bereit.

Neben den Premium-Inhalten erweitert Sony das Angebot für PS Plus Essential. Am 3. Dezember landen folgende Spiele für PS5 und PS4 im Abo:

Diese Titel können von Abonnenten der Essential-Stufe ohne zusätzliche Kosten zur Bibliothek hinzugefügt werden. Danach bleiben sie spielbar, solange das Abonnement aktiv ist.

Black-Friday-Rabatte auf PS Plus-Abos

Weiterhin profitieren Neukunden und Bestandsabonnenten von Black-Friday-Rabatten auf 12-monatige PS-Plus-Abos. Die Preise sind wie folgt reduziert:

Essential: 57,59 Euro (20 % Rabatt)

Extra: 94,49 Euro (25 % Rabatt)

Premium: 106,39 Euro (30 % Rabatt)

Auch Upgrades zwischen den Abostufen sind rabattiert. So können Essential-Abonnenten für 25 Prozent weniger zu Extra wechseln, während der Wechsel von Extra zu Premium um 30 Prozent günstiger ist.

Mehr dazu finden interessierte PlayStation-Spieler im folgenden Artikel:

Das war längst nicht alles: Am Nachmittag gab Sony Interactive Entertainment weitere Aktionen für PlayStation-User und PS-Plus-Mitglieder bekannt. Dazu gehören ein Free-Weekend, exklusive Rabatte und ein Gewinnspiel. Details dazu findet ihr in dieser Meldung.

