PS Plus Essential: Dezember-Spiele für PS5 und PS4 angekündigt

Nach der Freischaltung der Extra- und Premium-Titel für November startet eine neue Runde. Sony hat für Dezember die Neuzugänge von PS Plus Essential angekündigt.

Abonnenten können sich entsprechend auf weitere Spiele für PS5 und PS4 einstellen, die in der kommenden Woche freigeschaltet werden. Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet.

PS Plus Essential: Neuzugänge im Dezember 2024

Im Dezember erweitert Sony das Angebot für Mitglieder aller drei PS-Plus-Stufen um die folgenden Games, die in Essential aufgenommen werden:

It Takes Two – PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2021

Metascore: 88

User-Score: 8,9

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Aliens: Dark Descent – PS4, PS5

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 74

User-Score: 8,1

Score im PS Store: 4,36

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Temtem – PS5

Veröffentlicht im September 2022

Metascore: 73

User-Score: 6,2

Score im PS Store: 4,24

Preis im PlayStation Store: 44,99 Euro

Die Dezember-Spiele werden voraussichtlich am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, ab 11:00 Uhr verfügbar sein.

PS Plus Essential bietet Abonnenten jeden Monat Zugriff auf eine Auswahl an „Gratis-Spielen“. Diese Titel können in die persönliche Bibliothek aufgenommen und so auch nach Ablauf des Monats weiterhin gespielt werden, solange das Abonnement aktiv ist.

Das gilt auch für die Neuzugänge, die im laufenden November in das Abo gewandert sind:

Black-Friday-Rabatte auf PS-Plus-Abos

Sony hat im Rahmen des Black Friday besondere Rabatte auf 12-monatige PS-Plus-Abos angekündigt. Diese gelten sowohl für Neukunden als auch für bestehende Abonnements, die ein Upgrade durchführen möchten.

Die reduzierten PS-Plus-Preise lauten wie folgt:

Essential: 57,59 Euro (20 % Rabatt)

57,59 Euro (20 % Rabatt) Extra: 94,49 Euro (25 % Rabatt)

94,49 Euro (25 % Rabatt) Premium: 106,39 Euro (30 % Rabatt)

Auch Upgrades innerhalb der Abostufen sind rabattiert. Essential-Abonnenten können für 25 Prozent weniger zu Extra wechseln, während ein Upgrade von PS Plus Extra zu Premium um 30 Prozent reduziert ist. Dieses Angebot endet in wenigen Tagen. Mehr dazu im folgenden Artikel:

So geht es im Dezember mit PS Plus weiter

Auch für die Stufen Extra und Premium sind die Dezember-Termine vorhersehbar, da Sony in der Regel an einem bestimmten Muster festhält. Nach der Ankündigung am 11. Dezember um 17:30 Uhr wird die Freischaltung der neuen Titel voraussichtlich am 17. Dezember vor 11 Uhr erfolgen.

Abonnenten sollten beachten, dass einige Spiele im Dezember die Kataloge der höheren Stufen verlassen. Dazu gehören unter anderem „Mega Man 11“, „Judgment“, „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins“, „Dead Island: Definitive Edition“ und „Moonscars“.

Nachfolgend die Übersicht über die wegfallenden Spiele im Dezember:

PS Plus ist ein Abonnementdienst, der in den Stufen Essential, Extra und Premium angeboten wird. Essential umfasst monatlich wechselnde Gratis-Spiele, Rabatte und den Zugang zu Online-Multiplayer.

Die Extra- und Premium-Stufen bieten eine größere Spieleauswahl und zusätzliche Features wie Cloud-Streaming, neuerdings auch für PlayStation Portal. Mehr zu den Preisen und Stufen fassen wir in unserem Special zu PS Plus zusammen.

