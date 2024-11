PS Plus Essential: Neuzugänge für den November freigeschaltet – Diese Titel warten auf euch

Ab sofort stehen die PlayStation Plus Essential-Titel für den November 2024 zum Download bereit. In diesem Monat kommen unter anderem Fans düsterer Action und Anhänger klassischer Arcade-Rennspiele auf ihre Kosten.

In der letzten Woche enthüllte Sony die Titel, die alle Abonnenten von PlayStation Plus in diesem Monat ohne zusätzliche Kosten herunterladen und so lange spielen können, wie die eigene Mitgliedschaft aktiv ist.

Genau wie in den diversen Vormonaten warten auch im November 2024 insgesamt drei Titel für die PS4 oder die PS5. Diese können ab sofort heruntergeladen werden. Zu den neuen PS Plus Essential-Titeln des Monats gehört beispielsweise das vom mittlerweile geschlossenen Studio Tango Gameworks entwickelte Grusel-Abenteuer „Ghostwire: Tokyo“.

Welche Spiele sonst noch zum Download bereit stehen, verrät euch die folgende Übersicht.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 77

User-Score: 7.0

Score im PS Store: 4,1

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ghostwire: Tokyo | PS5

Veröffentlicht im März 2022

Metascore: 75

User-Score: 8,3

Score im PS Store: 3,89

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro (momentan 17,49 Euro)

Produkteintrag im PS Store

Death Note Killer Within | PS4, PS5

Erscheint am 5. November 2024

Metascore: –

User-Score: –

Score im PS Store: –

Preis im PlayStation Store: –

Produkteintrag im PS Store

Parallel zur heutigen Freischaltung der aktuellen PS Plus Essential-Neuzugänge wurden die Titel aus dem Monat Oktober aus der Bibliothek des Abo-Dienstes entfernt. Wer sich diese sicherte, kann die Titel natürlich auch weiterhin herunterladen und spielen. Weiter geht es mit PlayStation Plus schon in der nächsten Woche.

So kündigt Sony am Mittwoch, den 13. November 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit die neuen Extra- und Premium-Titel für den November 2024 an. Die Freischaltung erfolgt genau wie bei den Essential-Spielen am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung gegen 11 Uhr. Im aktuellen Fall wäre dies der 19. November 2024.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt traditionell die Enthüllung der Essential-Titel für den nächsten Monat. Hier nimmt Sony die entsprechende Ankündigung am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 27. November 2024 gegen 17:30 Uhr vor.

Solltet ihr in der Welt von PlayStation Plus neu sein, legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese verrät euch, was es mit den drei Stufen Essential, Extra und Premium auf sich hat.

Zudem liefern wir euch alle wichtigen Infos zu den Preisen und Inhalten der unterschiedlichen Stufen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren