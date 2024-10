PS Plus: Essential, Extra & Premium im November – Termine in der Übersicht

PS Plus:

Sony bringt auch im November 2024 neue Spiele in das PS-Plus-Abo. Wann die Neuzugänge für Essential-, Extra- und Premium-Stufe angekündigt und freigeschaltet werden, fassen wir hier zusammen.

Sony Interactive Entertainment bietet Abonnenten des PlayStation-Plus-Dienstes auch im November 2024 eine Auswahl an Neuzugängen für die drei Abonnement-Stufen PS Plus Essential, Extra und Premium.

Um Abonnenten eine gewisse Planung zu ermöglichen, hält Sony in der Regel an festen Ankündigungs- und Freischaltungsterminen fest, die nur selten variieren. Für alle, die diese Termine nicht im Kopf haben, nachfolgend eine Übersicht.

PS Plus im November 2024: Termine für Essential, Extra und Premium

Für die Essential-Stufe erfolgt die Ankündigung der PS-Plus-Spiele für November voraussichtlich am 30. Oktober 2024. Die Freischaltung der Neuzugänge ist für den 5. November 2024 angesetzt, sollte Sony nicht vom Plan abweichen.

Die voraussichtliche Ankündigung der Spiele in den Stufen PS Plus Extra und Premium erfolgt am 13. November 2024. Abonnenten dieser Stufen können die neuen Titel mutmaßlich ab dem 19. November 2024 herunterladen und spielen.

Die Termine-Prognosen noch einmal in der Übersicht:

PS Plus Essential:

Ankündigung : Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 17:30 Uhr

: Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 17:30 Uhr Freischaltung: Dienstag, 5. November 2024, um 11:00 Uhr

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung : Mittwoch, 13. November 2024, um 17:30 Uhr

: Mittwoch, 13. November 2024, um 17:30 Uhr Freischaltung: Dienstag, 19. November 2024 (oft schon vor 11:00 Uhr)

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im November

Doch nicht nur Neuzugänge sind geplant. Im November 2024 verschwinden einmal mehr Spiele aus den Katalogen der Extra- und Premium-Stufen. Dazu gehören unter anderem „Blasphemous“, „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“, „Eiyuden Chronicle: Rising“ und „Kingdom Hearts 3“.

Weitere betroffene Games sind im nachfolgenden Artikel aufgelistet:

Abonnenten sollten rechtzeitig sicherstellen, dass sie diese Titel gespielt oder gegebenenfalls separat erworben haben, um auch nach Ablauf weiterhin darauf zugreifen zu können.

Essential-Spiele rechtzeitig sichern

Im Gegensatz zu Extra und Premium dazu reicht es bei Spielen der Stufe PS Plus Essential, sie vor Ablauf der Frist in die persönliche Bibliothek zu packen. Welche Spiele im Oktober freigeschaltet wurden und am 5. November 2024 ersetzt werden, verrät der nachfolgend verlinkte Artikel:

PlayStation Plus bietet mit den Stufen Essential, Extra und Premium ein flexibles Modell, das Abonnenten verschiedene Vorteile eröffnet. Die Essential-Stufe beinhaltet unter anderem monatlich wechselnde Gratis-Spiele sowie exklusive Rabatte im PlayStation Store und ermöglicht das Spielen im Online-Multiplayer.

Die Extra- und Premium-Stufen erweitern dieses Angebot mit einer größeren Auswahl an Spielen und zusätzlichen Inhalten. Eine Übersicht über die Features und Preise von PS Plus hält PLAY3.DE im verlinkten Special bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren