PS Plus Extra/Premium: November-Spiele für PS5 und PS4 sind da

Sony hat die Spiele für PS Plus Extra und Premium im November 2024 veröffentlicht. Mit dabei sind allerlei recht aktuelle Titel für PS4 und PS5 sowie zusätzliche Klassiker für PS-Plus-Premium-Abonnenten.

Und auch Besitzer des Virtual Reality-Headsets PS VR2 kommen auf ihre Kosten. Während der Black-Friday-Sales soll die Hardware übrigens mit einem deutlichen Preisnachlass verkauft werden.

Line-up: Neue Spiele für PS Plus Extra und Premium

Seit dem heutigen 19. November 2024 stehen die folgenden Games zum Download bereit, darunter mit “GTA 5” eine Wiederaufnahme. Hinzu kommen zwei „Resistance“-Klassiker, die allerdings nur über das Streaming verfügbar sind.

PS Plus Extra

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

| PS4, PS5 Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

| PS4, PS5 MotoGP 24 | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Sims 4 Island Living (Add-on) | PS4

(Add-on) | PS4 Digimon Survive | PS4

| PS4 Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

| PS4, PS5 Stick Fight: The Game | PS4

| PS4 Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

| PS4, PS5 Killer Frequency | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hungry Shark World | PS4

| PS4 Chivalry 2 | PS4, PS5

PS Plus Premium

Synapse | PS VR2

| PS VR2 Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

| PS4, PS5 Blood Omen 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Die Spiele sind ab sofort verfügbar und können von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Welche Games sind eure Highlights des Monats?

Vorschau: Termine für PS Plus im Dezember 2024

Sony setzt bei PS Plus auf einen bewährten Veröffentlichungsplan. Die Termine für Dezember 2024 lassen sich daher vorhersagen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn gelegentlich weicht Sony auch vom gewohnten Muster ab. Die folgenden Angaben gelten jedoch als wahrscheinlich.

PS Plus Essential:

Ankündigung: 27. November 2024

Freischaltung: 3. Dezember 2024

PS Plus Extra/Premium:

Ankündigung: 11. Dezember 2024

Freischaltung: 17. Dezember 2024

Mit der Freischaltung der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium verlassen andere Titel die Bibliotheken. Abonnenten haben bis zum 17. Dezember 2024 Zeit, sich mit den Games zu beschäftigen, die im kommenden Monat aus dem Abo fliegen. Nachfolgend eine Übersicht:

Für PS Plus Essential gilt hingegen: Die Spiele werden zwar monatlich ausgetauscht, können aber langfristig genutzt werden, sobald sie in der persönlichen Bibliothek der Spieler sind. Welche Games im laufenden Monat in das Abo kamen, verrät die Übersicht über die Neuzugänge für PS Plus Essential im November 2024. Sie dürfen bis zum 3. Dezember 2024 in Anspruch genommen werden.

Was ist PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der Besitzern von PS4 und PS5 Zugang zu monatlich wechselnden Spielen, exklusiven Rabatten und weiteren Vorteilen bietet.

Der Dienst ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Premium-Stufe umfasst zusätzlich Klassiker und PS VR2-Inhalte. Weitere Details zu Preisen und Funktionen finden sich in unserem Special zu PS Plus.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren