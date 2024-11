PS Plus Premium: Resistance-Spiele erscheinen als Streaming-Version

Sony hat gestern das Line-up für die PS Plus Extra- und Premium-Stufen im November 2024 bekannt gegeben. Zu den neuen Spielen gehören unter anderem „Grand Theft Auto 5“ (Wiederaufnahme) und „Dying Light 2: Stay Human“ für PS Plus Extra sowie „Blood Omen: Legacy of Kain“ und die beiden PS3-Klassiker „Resistance: Fall of Man“ und „Resistance 2“ für die Premium-Stufe.

Letztere warfen zunächst die Frage auf, wie die Bereitstellung erfolgen wird. Denn auf dem PlayStation Blog gab es keine entsprechenden Hinweise. Inzwischen ist bekannt, dass es sich um keine Download-Games handelt.

Resistance-Klassiker via Cloud spielbar

Die Rückkehr der „Resistance“-Titel weckt bei PlayStation-Nutzern Hoffnung auf eine größere Zugänglichkeit klassischer PS3-Spiele. Besonders die Exklusivtitel von Insomniac Games gelten als beliebte Shooter.

Die komplizierte Architektur der PS3 stellt jedoch weiterhin eine Hürde für die native Emulation dar, weshalb die „Resistance“-Spiele nur über die Cloud spielbar sein werden. Während die Ankündigung der PS-Plus-Spiele zunächst keinen Hinweis darauf gab, war PlayStation UK auf X etwas auskunftsfreudiger.

Dort heißt es zu den Klassikern:

Resistance: Fall of Man (nur Streaming

Resistance 2 (nur Streaming)

Die “Resistance”-Reihe nahm 2006 mit “Resistance: Fall of Man” ihren Anfang, bevor 2008 “Resistance 2” und 2011 „Resistance 3“ folgten. Für die PSP erschien 2009 “Resistance: Retribution”, für die PS Vita drei Jahre später “Resistance: Burning Skies”. Seitdem lässt Sony die Marke ruhen.

PS Plus-Neuzugänge im November 2024

Am 19. November 2024 wird die offizielle Freischaltung der neuen PS Plus-Titel erfolgen. Neben den „Resistance“-Spielen und „Blood Omen“-Klassikern erweitert das Update die PS-Plus-Extra-Stufe um Titel wie „Like a Dragon: Ishin“, „MotoGP 24“ und „The Sims 4 Island Living“. Nutzer von PS VR2 erhalten zudem Zugang zum Spiel „Synapse“.

Die gesamte Übersicht über die Neuzugänge für November 2024:

Gleichzeitig verlassen bestimmte Titel die Bibliotheken der Extra- und Premium-Stufen. Abonnenten haben die Möglichkeit, die ablaufenden Spiele bis zur Umstellung weiterzuspielen und ihren Fortschritt durch den Kauf der Vollversion fortzusetzen.

Nachfolgend die Übersicht über die wegfallenden Spiele:

Auch die PS-Plus-Essential-Games für November 2024 können weiterhin ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden, bevor sie am 3. Dezember 2024 aus der Instant Games Collection fallen. In der verlinkten Meldung sind die Titel aufgelistet.

