PS Plus Extra/Premium: November-Spiele für PS5 und PS4 angekündigt – Diese Games sind dabei

Die November-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium stehen bevor. Abonnenten können sich auf eine Reihe von Spielen freuen, die Sony in den höheren Stufen des Abo-Dienstes hinzufügt.

Dazu gehören Games wie „Daying Light 2“ und „Like a Dragon: Ishin“, die Abonnenten von PlayStation Plus in wenigen Tagen auf ihre PS4 oder PS5 packen können, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im November 2024

Diese Spiele kommen hinzu, wie Sony heute bekannt gab:

PS Plus Extra

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Island Living (Add-on) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

PS Plus Premium

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Die angekündigten Spiele sind nicht sofort verfügbar, sondern erst nach der offiziellen Freischaltung, die in der nächsten Woche erfolgen wird. Abonnenten sollten am 19. November 2024 die Augen offenhalten. Meist erfolgt die Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium vor 11 Uhr.

Während die neuen Spiele in die Bibliotheken aufgenommen werden, verlassen andere Titel das Angebot der Stufen Extra und Premium. Abonnenten können die ablaufenden Titel bis zur Umstellung weiterspielen und, falls gewünscht, ihre Spielstände nach dem Kauf in der Vollversion fortsetzen.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im November 2024:

Übrigens stehen die PS-Plus-Essential-Spiele für November 2024 weiterhin zum Download bereit.

So geht es im Dezember 2024 mit PS Plus weiter

Nach den letzten November-Neuzugängen geht es im Dezember wieder von vorn los. In der Regel folgt Sony einem festen Rhythmus: Die PS-Plus-Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und in der Woche zuvor angekündigt. Die Enthüllungen und Freischaltungen für PS Plus Extra und Premium folgen in den weiteren zwei Wochen. Die mutmaßlichen Termine lauten wie folgt:

PS Plus Essential im Dezember 2024:

Ankündigung: 27. November 2024

Freischaltung: 3. Dezember 2024

PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024:

Ankündigung: 11. Dezember 2024

Freischaltung: 17. Dezember 2024

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony Interactive Entertainment, der Besitzern der PlayStation-Konsolen Zugang zu einer wechselnden Auswahl an Spielen, exklusiven Rabatten und weiteren Vorteilen bietet. Weitere Details zu den verschiedenen Stufen und Preisen sind in unserem PS Plus Special aufgelistet.

