PS Plus Premium: Spieler sichert sich 24 Jahre Mitgliedschaft und spart erstaunlich viel Geld

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft bietet Spielern Zugang zu einer Reihe von Vorteilen. Dazu gehören der Zugriff auf die Multiplayer-Modi, Bibliotheken mit “Gratis-Spielen” und viele weitere Inhalte, die Teile von drei PS-Plus-Stufen sind.

Bis zu 151,99 Euro kostet eine einjährige PS-Plus-Mitgliedschaft. Für diesen Betrag gibt es mit Premium die höchste Stufe. Künftige Preiserhöhungen könnten das Abo noch kostspieliger gestalten. Ein Reddit-User aus den USA kam dem allerdings mit einer recht ungewöhnlichen Strategie zuvor.

89 Prozent Rabatt für das PS-Plus-Premium-Upgrade

Der Reddit-Benutzer On_Reddit_In_Class gab an, dass er „PS Plus-Abonnements bis 2048″ gestapelt habe, um den „absurden Preiserhöhungen der letzten Jahre“ künftig zu entgehen. Ein jährliches PS-Plus-Essential-Abonnement kostet in den USA derzeit 79,99 US-Dollar, was für 24 Jahre insgesamt 1.919,76 US-Dollar ausmacht.

Die große Ersparnis kam allerdings im weiteren Verlauf. So konnte er für die 24 Jahre ein Premium-Upgrade mit einem Rabatt von 89 Prozent erwerben, wodurch sich der Gesamtpreis für 24 Jahre PS Plus Premium auf 2.119,75 US-Dollar reduzierte.

Statt bei 1.889,75 US-Dollar lag der Aufpreis für das Premium-Upgrade am Ende bei 199,99 US-Dollar. Dieser Rabatt hängt damit zusammen, dass es beim Upgrade auf die höheren Stufen offenbar eine Preisobergrenze gibt, die am Ende – offiziell gewollt oder auch nicht – zu einem Jahrespreis von rund 88 US-Dollar führte. Regulär kostet PS Plus Premium in den USA 159,99 US-Dollar pro Jahr.

Die beschriebene Strategie stieß innerhalb der Reddit-Community erwartungsgemäß auf gemischte Reaktionen. Einige Nutzer bewunderten die Weitsicht, während andere skeptisch sind, ob PlayStation Plus tatsächlich bis 2048 bestehen bleibt. PS Plus wurde ursprünglich 2010 eingeführt und scheint PlayStation-Spieler letztlich noch eine Weile zu begleiten.

Ebenfalls kam der nun langjährige PS-Plus-Abonnent die Empfehlung, die automatische Verlängerung des Abos zu deaktivieren. Allerdings hat On_Reddit_In_Class dafür reichlich Zeit. Im Kleingedruckten heißt es. “Die nächste Zahlung in Höhe von 159,99 US-Dollar für 12 Monate erfolgt am 7. Juni 2048.”

Der Preis von PlayStation Plus wurde im vergangenen Jahr deutlich erhöht: „Diese Preisanpassung wird es uns ermöglichen, weiterhin hochwertige Spiele und Mehrwertvorteile für Ihren PlayStation Plus-Abonnementdienst anzubieten“, erklärte Sony. Hin und wieder kommt es zu temporären Preisnachlässen, die Kunden auch abseits von langjährigen Verpflichtungen den einen oder anderen Euro sparen lassen.

