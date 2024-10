PS Plus Premium: Kehren diese legendären PS2-Klassiker zurück? PS Store befeuert Spekulationen

In der PS Plus Premium-Sektion im PlayStation Store entdeckte die Community eine Grafik, die schnell für Spekulationen sorgte. Zu sehen ist die ursprüngliche Version von Kratos, was zu der Vermutung führte, dass die PS2-Ableger der "God of War"-Reihe in den PlayStation Plus Premium-Dienst aufgenommen werden könnten.

In der Vergangenheit nahmen Grafiken oder Produkteinträge im PlayStation Store immer wieder Überraschungen beziehungsweise Ankündigungen durch die jeweiligen Publisher vorweg.

In diesen Tagen sorgt der PlayStation Store erneut für Gesprächsstoff. Im Detail geht es um die PlayStation 2-Ableger der „God of War“-Reihe, die bislang nicht nativ auf der PS4 oder der PS5 gespielt werden können. Hier könnte eine von der Community im PlayStation Store entdeckte Grafik darauf hindeuten, dass Sony eine entsprechende Ankündigung vorbereitet.

Der besagten Grafik lässt sich nämlich entnehmen, dass Sony die PS2-Sektion der Premium-Stufe von PlayStation Plus mittlerweile mit der ursprünglichen Version von Kratos bewirbt.

Was steckt hinter dem Ganzen?

Nun kann natürlich spekuliert werden, was hat es mit der aktualisierten Grafik auf sich hat. Die Community hofft wenig überraschend darauf, dass diese auf eine baldige Ankündigung der für die PS2 veröffentlichten „God of War“-Abenteuer hindeuten könnte.

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnten „God of War“ (2005) und „God of War 2“ (2007) in den kommenden Monaten den Weg in den PlayStation Plus Premium-Dienst finden. Möglicherweise schon im November?

Sony äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten um die „God of War“-Reihe bislang nicht. Bis zu einer möglichen Ankündigung dürften auch noch ein paar Tage vergehen. So erfolgt die offizielle Enthüllung der PlayStation Plus Premium-Neuzugänge für den nächsten Monat erst am 13. November 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Möglicherweise erfahren wir dann mehr.

Gerüchte um Remaster halten sich seit Monaten

Ergänzend zu den Spekulationen, für die die im PlayStation Store entdeckte Grafik sorgte, halten sich seit Monaten hartnäckig Gerüchte um Remaster zur ursprünglichen „God of War“-Trilogie. Zuletzt wollte der Leaker „Lunatic Ignus“ diesbezüglich neue Infos in Erfahrung gebracht haben.

Wie er unter anderem berichtete, sollen die Arbeiten an den Remastern bereits abgeschlossen sein.

Des Weiteren gab „Lunatic Ignus“ an, dass neben der originalen Trilogie auch „God of War: Ascension“ und die beiden PSP-Ableger „God of War: Chains of Olympus“ (2008) sowie „God of War: Ghost of Sparta“ (2010) in einer überarbeiteten Fassung ein Comeback feiern.

Die offizielle Enthüllung der Neuauflagen soll im kommenden Frühjahr und somit passend zum 20. Jubiläum von „God of War“ erfolgen.

Angaben, zu denen bisher aber weder Sony noch die Santa Monica Studios Stellung bezogen.

