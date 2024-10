God of War: Entwickler & Ankündigung – Neue Gerüchte zum Remaster der Original-Trilogie

God of War:

Ende 2023 erreichte uns das Gerücht, dass ein nicht näher genanntes Studio an einer Remastered-Collection arbeiten könnte, die die originale "God of War"-Trilogie umfasst. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch einen weiteren Insider.

Im nächsten Jahr feiert die erfolgreiche „God of War“-Reihe aus dem Hause Sony Santa Monica ihren 20. Geburtstag. Bereits Ende 2023 kam das Gerücht auf, dass Sony das Jubiläum mit einer besonderen Überraschung begehen könnte.

Die Rede ist von einer Remastered-Collection, die die ursprüngliche „God of War“-Trilogie in einer technisch überarbeiteten Fassung auf die modernen Plattformen zurückbringt. Für die Gerüchte sorgte im Dezember 2023 der „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker. Wie dieser seinerzeit einräumte, konnte er jedoch nicht in Erfahrung bringen, ob die Ankündigung der Remaster noch 2024 oder erst später erfolgt.

Mit „Lunatic Ignus“ sprang Baker nun möglicherweise ein weiterer Insider zur Seite, der ebenfalls von den geplanten Neuauflagen erfahren haben möchte.

Erfolgt die Ankündigung im Frühjahr 2025?

Wie „Lunatic Ignus“ berichtet, soll die besagte Trilogie aus einer Zusammenarbeit zwischen den Sony Santa Monica Studios und den Entwicklern von Nixxes Software hervorgehen. Aussagen, die nahe legen, dass die Remastered-Collection sowohl für die PS5 als auch den PC erscheinen könnte.

Weiter gibt „Lunatic Ignus“ an, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der Neuauflagen rechnen sollten. Stattdessen möchte der Insider in Erfahrung gebracht haben, dass die Ankündigung der Remastered-Sammlung erst im März 2025 erfolgt.

Neben den ersten drei Ablegern soll laut „Lunatic Ignus“ auch „God of War: Ascension“ aus dem Jahr 2013 ein Bestandteil der Collection sein.

Wie steht es um die Glaubwürdigkeit des Insiders?

Abschließend stellt sich nun die Frage, wie es um die Glaubwürdigkeit von „Lunatic Ignus“ bestellt ist. Hier ist möglicherweise Vorsicht angesagt. Zumindest auf Twitter machte sich „Lunatic Ignus“ als zuverlässiger Leaker einen Namen, dessen Aussagen zum erfolgreichen Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ zutrafen.

Auf Reddit, wo die Community das Gerücht um die Rückkehr der ursprünglichen „God of War“-Trilogie ebenfalls diskutierte, weisen User jedoch darauf hin, dass „Lunatic Ignus“ auf seinem Discord-Channel diverse Aussagen und „Leaks“ streute, die sich nicht bewahrheiteten.

Daher ist wie bei Gerüchten dieser Art üblich erst einmal die nötige Skepsis angesagt. Auch wenn wir sicherlich fest davon ausgehen können, dass Sony zum 20. Jubiläum im nächsten Jahr die eine oder andere Überraschung für die „God of War“-Fans parat hält.

