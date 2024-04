God of War: Nächster Teil von Sony Santa Monica schreitet offenbar voran

Nach “God of War” ist vor “God of War”. Und auch das im November 2022 veröffentlichte “Ragnarök” bleibt nicht der letzte Teil der erfolgreichen PlayStation-Reihe.

Wenig überraschend ist es daher, dass aktuelle Stellenausschreibungen für das zuständige Studio Sony Santa Monica Hinweise auf das nächste Spiel liefern. Angesprochen werden soll damit neben weiteren zu besetzenden Stellen ein künftiger Combat-Designer.

Bewerbern sollte God of War nicht neu sein

Es ist weithin bekannt, dass Sony Santa Monica gegenwärtig an verschiedenen Projekten arbeitet. Dazu gehört ein Spiel, das nicht auf der “God of War”-Marke basiert. Welche weiteren Produktionen hinter verschlossenen Türen laufen, ist nicht zweifelsfrei klar.

Die bevorzugte Berufserfahrung für die Rolle des Combat-Designers und die weitere Beschreibung lassen jedoch den Schluss zu, dass er sich dem “God of War”-Team anschließen soll.

„Kandidaten, die sich mit den Kampfdesign-Entscheidungen, Systemen, Mechaniken und Gegnern in God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) auskennen, werden bevorzugt“, heißt es in der offiziellen Beschreibung auf Sonys Karriere-Website.

Geschaltet wurden weitere Stellenanzeigen. Nachfolgend eine Übersicht:

Lead Audio Designer

Lead Narrative Animator

Systems Design Producer

Senior Animation Programmer

Senior Character Artist

Senior Narrative Designer

Senior Technical Combat Designer

Wann erscheint das neue God of War?

Es wird vermutlich einige Zeit dauern, bis wir offiziell etwas über den nächsten Teil der “God of War”-Reihe erfahren werden und wissen, wann er erscheint.

Einen Hinweis könnten die Abstände zwischen den zwei Spielen des Reboots liefern. Zwischen ihnen lagen mehr als vier Jahre, sodass ein Release von “God of War 3” – oder wie der Titel auch immer heißen mag – im Jahr 2026 oder 2027 zumindest denkbar wäre.

God of War – April 2018

– April 2018 God of War Ragnarök – November 2022

– November 2022 Next God of War – 2026/2027?

“God of War 3″ gibt es natürlich schon, “God of War” seit 2005 aber auch. Mit einem gleichnamigen Spiel wurde 2018 der Neustart der Reihe eingeleitet, nachdem die ursprüngliche Haupt-Trilogie acht Jahre zuvor zu einem Abschluss kam.

Die Reihenfolge der Veröffentlichungen, die auch Handheld-Games und ein textbasiertes Facebook-Spiel umfassen:

God of War – 2005

– 2005 God of War 2 – 2007

– 2007 God of War: Chains of Olympus – 2008

– 2008 God of War 3 – 2010

– 2010 God of War: Ghost of Sparta – 2010

– 2010 God of War: Ascension – 2013

– 2013 God of War: A Call from the Wilds – 2018

– 2018 God of War – 2018

– 2018 God of War Ragnarök – 2022

Ende 2023 folgte für “Ragnarök” eine umfangreiche Erweiterung, die Spieler in der Rolle von Kratos nach Valhalla schickt.

Später kamen Gerüchte über ein PS5-Remaster der originalen Trilogie auf, nachdem es schon für vorangegangene Konsolen HD-Fassungen gab.

Auch ein „God of War“-Film ist neben vielen weiteren Auftritten von Videospielmarken im Kino oder bei Streaminganbietern in der Pipeline.

Was haltet ihr von einem weiteren “God of War”? Und welche Richtung sollte es einschlagen?

