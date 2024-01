TV-Serien und Filme: God of War, Horizon und Gravity Rush auf der CES 2024

Sony-Spiele wie „The Last of Us“, „Uncharted“, „Twisted Metal“ und „Gran Turismo“ landeten längst in den Kinos oder als TV-Serie auf dem Bildschirm. Allerdings hat das Unternehmen das Pulver längst nicht verschossen. Mit Partnern erhalten weitere Marken des PS5-Herstellers eine Adaption.

Schon vor zwei Jahren bekam eine Serie basierend auf dem Videospiel-Blockbuster „God of War“ grünes Licht für die Produktion bei Amazon Prime Video. Parallel dazu arbeitet Netflix an einer Serie, die auf „Horizon“ aus dem Hause Guerrilla Games aufbaut.

Kurze Erwähnung auf der CES 2024

Während der Pressekonferenz zur CES 2024 informierte Sony kurz über den aktuellen Stand beider Serien, blieb dabei aber ziemlich zurückhaltend.

Sonys Angaben zufolge laufen die Arbeiten sowohl für die “God of War”- als auch die „Horizon“-TV-Serie, wobei sich die Projekte offenbar noch in der Schreibphase befinden.

Bestätigt wurde zuvor, dass Rafe Judkins („Das Rad der Zeit“) als Showrunner von „God of War“ fungiert, während Mark Fergus und Hawk Ostby („The Expanse“) als Autoren und „God of War“-Director Cory Barlog als ausführender Produzent beteiligt sind.

Im Dezember 2022 versprach Vernon Sanders, der Leiter der Fernsehabteilung von Amazon Studios, dass die geplante „God of War“-Serie sowohl dem Originalmaterial treu bleiben als auch auf ihre eigene fesselnde Weise einzigartig sein wird.

Gravity Rush und Patapon im Video

Ein eher beiläufiges Thema auf der CES 2024 war die Verfilmung von „Gravity Rush“, die 2022 von PlayStation Productions angekündigt wurde. Danach folgten kaum Informationen. Aber es scheint, dass die Dinge vorankommen.

Präsentiert werden im nachfolgenden Video offenbar Szenen aus einer frühen Produktionsphase. Sie zeigen eine Frau, die nicht wie Protagonistin Kat aussieht, aber gleichermaßen von einem schwebenden Gebäude springt, um sich einem Monster zu stellen.

Auch „Patapon“ taucht im Video auf, nachdem sich die Reihe zuletzt im Jahr 2020 mit „Patapon 2 Remastered“ blicken ließ. Der Titel befindet sich in der Premium-Bibliothek von PlayStation Plus.

Bezeichnet wird das Projekt als „IP Development Gaming/Anime“. Allerdings machte Sony keine Angaben darüber, ob es sich hierbei um ein neues Spiel, ein Animationsprojekt oder einfach nur um einen Test handelt.

Neben den genannten Filmen und TV-Serien befinden sich weitere Adaptionen in Arbeit. Dazu gehören „Ghost of Tsushima“ und „Days Gone“. Außerdem wird an der zweiten Staffel von HBOs „The Last of Us“ gearbeitet, nachdem die erste Staffel zuletzt reichlich Awards abräumen konnte.

