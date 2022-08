Days Gone: Verfilmung in Arbeit – „eine Liebesballade an Motorradfilme“

Einen Nachfolger zu "Days Gone" bekommen die PlayStation-Fans leider nicht. Dafür befindet sich jetzt eine Verfilmung in Arbeit. Alle Details dazu in dieser Meldung.

Nachdem „Uncharted“ Anfang des Jahres die Kinos eroberte, ist als Nächstes „Days Gone“ dran. Darüber berichtete heute das Filmmagazin Deadline.

Hauptdarsteller und Drehbuchautor stehen fest

Wer die Rolle des Protagonisten übernehmen wird, steht bereits fest: Es ist Sam Heughan, den manche von euch aus der Fantasy-Serie „Outlanders“ kennen werden. Dort spielt er mit Jamie Fraser die Hauptrolle. Ansonsten war er in der Actionkomödie „Bad Spies“ und dem Sci-Fi-Film „Bloodshot“ mit Vin Diesel zu sehen.

Mit Sheldon Turner ist auch der Drehbuchautor schon bekannt. Der US-Amerikaner erlangte durch Kinofilme wie „Spiel ohne Regeln“, „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ und „X-Men: Erste Entscheidung“ eine gewisse Bekanntheit. Dank der Tragikomödie „Up in the Air“ darf er auf eine Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch zurückblicken. Zudem hat Turner auf den Golden Globe Awards 2010 eine Auszeichnung für das besagte Drehbuch erhalten.

Zusammen mit Jennifer Klein produziert Sheldon Turner über die Produktionsfirma Vendetta Productions. Seitens Sony PlayStation sind Asad Qizilbash und Carter Swan involviert.

Das Drehbuch soll „eine Liebesballade an Motorradfilme“ darstellen. Sein Bike ist Deacons einziges Fortbewegungsmittel, quasi sein Pferd in einem „Möchtegern-Western der Neuzeit„.

Keine Fortsetzung, dafür jetzt ein Film

Das postapokalyptische Open World-Abenteuer kam im April 2019 für die PlayStation 4 heraus. Seit Mai letzten Jahres ist außerdem eine PC-Version verfügbar. Obwohl das Spiel in finanzieller Hinsicht erfolgreich war, entschied sich Sony gegen einen Nachfolger.

Im Gegensatz zu den anderen PlayStation-Produktionen schnitt „Days Gone“ bei der Presse aber relativ schlecht ab: Wegen des schlechten technischen Zustandes zur Veröffentlichung schaffte es der Titel auf nur 71 MetaScore-Punkte.

Falls jemand „Days Gone“ nicht gespielt hat: Nach einem Virusausbruch hat sich der Großteil der Menschheit in blutrünstige Kreaturen („Freaker“) verwandelt. Seitdem kämpft sich der ehemalige Biker Deacon St. John als Kopfgeldjäger durch die postapokalyptische Landschaft des amerikanischen Bundesstaates Oregon. Dabei steht ihm sein stämmiger Kumpel Boozer stets zur Seite, während er mit dem Verlust seiner verstorbenen Frau hadert.

Weitere Meldungen zu „Days Gone“:

Sony bemüht sich mittlerweile darum, seine populären Videospielmarken auch auf die Leinwand zu bringen. So eroberte Anfang des Jahres „Uncharted“ die Kinos, was für den Elektronikkonzern ein großer finanzieller Erfolg war. Innerhalb zwei Wochen wurde ein Einspielergebnis von 220 Millionen US-Dollar erreicht. Wohl aus diesem Grund war später von einem Franchise die Rede.

Ebenfalls einen Film erhalten soll das feudale Action-Adventure „Ghost of Tushima“. Als Nächstes folgt aber erst einmal eine ambitionierte TV-Serie zu „The Last of Us“. Und auch zu „Twisted Metal“ soll eine Serie produziert werden. Des Weiteren bestätigte Sony TV-Serien zu den Spielereihen „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“.

Weitere Meldungen zu Days Gone.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren