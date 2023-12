God of War: Laut Insider Remaster der originalen Trilogie geplant

Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich bekannt gab, entwickelte sich das im November 2022 veröffentlichte „God of War: Ragnarök“ zu einem vollen Erfolg und verkaufte sich mehr als 15 Millionen Mal.

Nachdem die Entwickler der Santa Monica Studios vor wenigen Tagen den kostenlosen „Valhalla“-DLC zu „God of War: Ragnarök“ zur Verfügung stellten, erreichte uns kurz vor dem Abschluss des Jahres ein interessantes Gerücht. Wie der „Xbox Era“-Mitgründer und Insider Nick Baker berichtet, plant Sony Interactive Entertainment Remastered-Versionen der originalen „God of War“-Trilogie.

Diese werden laut Baker für nicht näher genannte PlayStation-Systeme erscheinen. Eine Aussage, die die Frage offen lässt, ob neben der PS5 auch die PS4 versorgt werden könnte.

Weiter führte Baker aus, dass er nicht zu 100 Prozent bestätigen könne, ob die Ankündigung der Remastered-Trilogie 2024 oder erst später erfolgt.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Ein Statement seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise den Santa Monica Studios zu den Gerüchten liegt noch nicht vor. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass die ursprüngliche Trilogie in einem technisch aufpolierten Gewand ein Comeback feiert. Im Jahr 2009 (in Europa 2010) erschien beispielsweise die „God of War Collection“ für die PS3.

Hier waren HD-Versionen von „God of War“ (2005) und „God of War 2“ (2007) enthalten. Im Jahr 2015 wiederum folgte „God of War 3: Remastered“ für die PS4. Sollten sich die Gerüchte um die Remastered-Versionen bewahrheiten, dann könnte die ursprüngliche Trilogie Spielerinnen und Spielern zugänglich gemacht werden, die erst dank der letzten beiden „God of War“-Ableger mit der Serie in Kontakt kamen.

Da Baker keine weiteren Details nannte, ist unklar, wie umfangreich die drei Klassiker für einen möglichen Re-Release überarbeitet werden. Sollten sich diesbezüglich weitere Informationen oder gar offizielle Statements ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Hättet ihr Interesse an einem Remaster der ursprünglichen Trilogie?

