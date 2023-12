God of War: Schöpfer David Jaffe unglücklich über Neuausrichtung des PlayStation-Hits

In einem aktuellen Video geht "God of War"-Schöpfer David Jaffe auf die Neuausrichtung der gefeierten PlayStation-Marke ein. Dabei zeigt er sich vor allem unglücklich darüber, wie sich Hauptcharakter Kratos zuletzt verändert hat.

Nach sechs Abenteuern im antiken Griechenland zog es Ex-Kriegsgott Kratos bekanntlich im 2018 erschienen und schlicht „God of War“ betitelten Soft-Reboot der Actionspielreihe in den hohen Norden. Nicht nur das Setting sollte sich fortan ändern, sondern ebenfalls die Art, wie das Gameplay erlebt wird. Darüber hinaus lag der Fokus nun deutlich mehr auf der Story und Kratos‘ charakterlicher Entwicklung seit seinen Taten in seiner alten Heimat.

Ein Umschwung, der sowohl von Kritikern als auch von Spielern überaus positiv aufgenommen wurde. David Jaffe, der Schöpfer des PlayStation-Hits, scheint allerdings nicht sonderlich angetan von der Neuausrichtung der Marke zu sein. In einem aktuellen Video auf seinem YouTube-Kanal zeigt er sich zumindest ziemlich unglücklich, da eine Familiengeschichte rund um Kratos für ihn nicht allzu gut funktionieren würde.

Muss God of War so „persönlich“ sein?

Jeffe bezieht sich auf einen IGN-Beitrag, der pünktlich zum Release des Gratis-DLCs „God of War Ragnarök: Valhalla“ erschien. Darin spricht Bruno Velazquez, einer der Co-Directors des Projekts, auch über die Entwicklung der gesamten Spielereihe. Laut ihm spiegle sich ein Teil der persönlichen Erfahrungen des Studios und des gesamten Teams immer auch in den aktuellen Spielen wider. Die „God of War“-Spiele in Griechenland bezeichnet er als „unsere College-Jahre“.

Inzwischen sei das Team jedoch erwachsen geworden und alle „haben unsere eigenen Familien. Wir versuchen, diese persönlichen Erfahrungen auch durch Kratos und durch einige der anderen Charaktere, mit denen er interagiert, widerzuspiegeln.“ Ein Umstand, der David Jaffe nicht wirklich zusagt. Er sagt sehr deutlich, er möchte nicht, dass sich Figuren wie Kratos oder beispielsweise auch Indiana Jones weiterentwickeln.

„Es interessiert mich einen Scheiß, was ihr als Studio durchmacht!“ Er ergänzt anschließend direkt, dies meine er keineswegs despektierlich. Jaffe missfällt lediglich, dass Kratos für eine solche Entwicklung genutzt wird. „Wenn ihr eine komplette neue Marke erschafft oder einen Charakter in die God of War-Lore einführt und diese Figur Probleme hat oder sich mit den Problemen auseinandersetzt, mit denen ihr euch als Studio auseinandersetzen musstet, ist das wundervoll.“

Wenn allerdings etablierte Charaktere wie Kratos oder eben Indiana Jones auf eine solche Art und Weise verändert werden, würde ihm dies nicht gefallen. „Das ist nicht, was dieser Charakter ist, sei es Indy oder der gottverdammte Kratos, okay?“

Jaffes Ansicht nach, müsste einigen Leuten bei solchen Projekten auch einmal ein „Nein“ oder „Stopp“ hören. Laut ihm sei es zwar gut, dass vor allem Sony Videospiele „schon immer sowohl als Kunstform als auch als Geschäft“ betrachtet hätte. Solch emotionale Geschichten müssten sich jedoch innerhalb des Rahmens abspielen, den vorherige Ableger einer Reihe etabliert hätten und der vorgibt: „Das ist, was God of War ausmacht“.

Wenn jemand in eine neue Richtung gehen möchte, wäre dies für David Jaffe absolut in Ordnung. Allerdings sollten die Verantwortlichen dieses neue Produkt dann eben nicht „God of War“ nennen, „das ist alles, was ich sagen möchte.“ Zuvor stellt Jaffe zudem noch klar, er sei ein Fan des „God of War“-Soft-Reboots. Dieses sei interessant und insgesamt „einfach so gut“.

Auch „God of War Ragnarök“ sei für den Schöpfer der Marke ein „großartiges Game“. Nur die Ausrichtung der Reihe sage ihm inzwischen nicht mehr zu. Obwohl er die Qualität des Actionspiels schätze, sei Kratos‘ jüngstes Abenteuer kein echtes „God of War“-Spiel mehr.

