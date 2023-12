God of War Ragnarök: Valhalla-Abspann offenbar nicht das Ende der Geschichte

“God of War Ragnarök" wurde in dieser Woche mit dem “Valhalla"-DLC erweitert. Das Ende der Geschichte scheint damit aber nicht festzustehen.

In "God of War Ragnarök" stürzt sich Kratos in ein neues Abenteuer und erhält dabei Hilfe von Mimir.

Mit “God of War Ragnarök“ konnten Sony und das Santa Monica-Studio im vergangenen Jahr ordentlich liefern. Mit einem Metascore von 94 gehört der Kratos-Titel zu den höchstbewerteten Games dieser Generation.

Für den “Game of the Year”-Award reichte es 2022 nicht. Den bekam “Elden Ring” aus dem Hause FromSoftware. Allerdings konnte “God of War” Ragnarök“ in anderen Kategorien abräumen.

Auch bei den diesjährigen Game Awards war das Abenteuer rund um Kratos ein Thema. Vorgestellt wurde mit “Valhalla” eine Erweiterung, die sich den Ereignissen nach “Ragnarök” annimmt und den Muskelprotz nach Walhall schickt.

Kommt etwa noch mehr?

Der “Valhalla”-DLC für “God of War Ragnarök” kann kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden und scheint – sofern die Aussagen von Orion Walker, Senior Writer bei SIE Santa Monica Studio, richtig gedeutet werden – weiteren Content nach sich zu ziehen.

„Glaubt ihr wirklich, dass der Abspann das Ende der Geschichte ist?“ schrieb Walker. „Komm schon. Kommt schon.“

Angesichts der Bestätigung, dass “God of War Ragnarök” den letzten Teil der nordischen Mythologie-Saga darstellt, ist es durchaus überraschend, dass Santa Monica Studio weiterhin Geschichten in diesem Setting in Planung zu haben scheint. Doch auch im Spiel selbst deuten unbeantwortete Fragen darauf hin, dass etwas folgen könnte. Was Walker im Sinn hat, ist jedoch offen.

Zum Thema – God of War Ragnarök – Valhalla: Entwickler fordern Spieler mit knallharter Challenge heraus

Schon vor Monaten kam das Gerücht auf, dass eine Erweiterung oder ein eigenständiges Spiel ähnlich wie “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” entwickelt wird. Auch wenn die Vermutung naheliegt, dass damit “Valhalla” gemeint war, hieß es damals, dass dieser DLC nicht für das Jahr 2023 geplant sei.

Doch auch in anderen Medienformen könne die Geschichte weitererzählt werden. Worauf sich der Senior Writer tatsächlich bezieht, wird die Zukunft zeigen.

God of War Ragnarök Jetzt bei Amazon bestellen: Preis: 39,99 €*

Zunächst kann “Valhalla“ mit seinem Roguelike-Ansatz in vollen Zügen genossen werden. Um Spoiler zu verhindern, wird den Spielern geraten, die Handlung von “God of War Ragnarök” zunächst vollständig durchzuspielen. Unabhängig davon sind sie aber auch in der Lage, direkt mit “Valhalla” anzufangen.

Zum Thema – God of War Ragnarök: Valhalla-DLC und Update 5.01 stehen zum Download bereit

Spieler scheinen von “God of War Ragnarök – Valhalla” vollends überzeugt zu sein. Im PlayStation Store vergaben mehr als 1.200 Leute einen Score von im Schnitt 4,8/5.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren