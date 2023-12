God of War Ragnarök: Valhalla-Patch verändert die Schwierigkeit und fixt Bugs

God of War Ragnarök:

Seit einigen Tagen versuchen sich die Spieler in „God of War Ragnarök“ an einer Roguelite-Erfahrung. Weil hier bislang noch nicht alles glatt läuft, haben die zuständigen Entwickler jetzt Patch 5.03 veröffentlicht.

Zwei Anmerkungen in den Patch Notes sind besonders erwähnenswert. So sind einige Arena-Herausforderungen ab sofort etwas anspruchsvoller als zuvor. Zudem ist der erste Tyr-Kampf auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad fortan etwas einfacher. Alle weiteren Gameplay-Änderungen seht ihr im Überblick.

Gameplay

Tuning-Anpassung an ‚Das Forum‘, um den Schwierigkeitsgrad angemessener zu gestalten

Geringfügig verringerte Lebenspunktzahl und Chance auf den Speer-Tötungs-Perk in Valhalla

Verschiedene Kampf-Tuning und Balance-Updates

Problem behoben, bei dem sich der Wert für „Griechische Truhen öffnen“ nicht erhöht hat, wenn Kratos eine Belohnungsauswahl verwirkt hat, nachdem er flüchtige Echos zum Öffnen einer Truhe ausgegeben hat

Ein Exploit bei der Verwendung des Speers gegen Ormstunga wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Begegnung nicht endete, wenn Einherjar außerhalb der Arena getreten wurden

Problem behoben, bei dem Týr sich wegteleportiert hat und nicht zurückkam

Problem behoben, bei dem nicht alle Rüstungsteile des Jägers verfügbar waren

Problem behoben, bei dem die Begegnung nicht endete, wenn Nightmare von einer Kreatur in der Nähe der Arenagrenze ausgestoßen wurde

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kratos fälschlicherweise in Spartanischer Wut bleiben konnte, wenn er mit Schildmaiden interagierte

Was die allgemeine Stabilität angeht, hat Sony Santa Monica mehrere Abstürze behoben. Diese konnten beispielsweise beim Öffnen bestimmter Truhen passieren. Speicherverluste auf PS4 wurden ebenfalls gefixt.

Darüber hinaus wurden weitere Bugs beseitigt. Manchmal fiel Kratos durch die Welt hindurch, mal sind beim Betreten der Arenen fehlerhafte Texturen aufgetreten.

Speziell auf den cinematischen Aspekt beziehen sich zwei Änderungen: Während der ersten Zwischensequenz wurden manchmal die Charaktere nicht synchronisiert und der Ton nicht abgespielt. Zusätzlich haben die Entwickler verbleibende Draupnir-Speer-Partikel entfernt, die beim Start einer Cutscene zu sehen waren.

Wesentlich mehr Änderungen betreffen die Benutzeroberfläche- und Erfahrung. Alles dazu könnt ihr der folgenden Auflistung entnehmen.

UI / UX

Ein Problem behoben, bei dem die Meldung „Zeit verlängert“ in zeitlich begrenzten Herausforderungen angezeigt wurde, obwohl dies nicht der Fall sein sollte

Problem behoben, bei dem die Untertitel die Benutzeroberfläche in den Verkäufermenüs überlappten.

Einige Fälle behoben, in denen die Navigationshilfe auf falsche Stellen zeigte

Problem behoben, bei dem der Timer die Gesundheitsleiste der Kriegerseele überlappte

Behoben, dass der Zähler „Getötete Eliten“ nach Ablauf des Timers bestehen blieb

Die Belastung „Teurer Schaden“ wurde korrigiert, um die richtige Dauer in der Beschreibung anzuzeigen

Der Timer für die Herausforderung „König des Hügels“ hat sich nicht mehr mit dem Fortschrittsbalken überschnitten.

Problem behoben, bei dem der Timer bei der Begegnung mit dem Ägäis-Schiff nie null erreicht hat

Ein Problem behoben, das dazu führte, dass ein Bildschirmlesegerät die Aufforderung „Tafel der Besinnung“ zweimal hintereinander lesen konnte

Problem behoben, bei dem die Untertitel nicht richtig formatiert waren

Ein Problem entfernt, bei dem sich die UI der Herausforderungen „Makellose Tötungen“ und „Makellose Paraden“ jedes Mal aktualisierte, wenn Kratos getroffen wurde

Bildschirm „Download in Progress“ hinzugefügt, wenn versucht wird, God of War Ragnarök: Valhalla zu starten, bevor God of War Ragnarök vollständig installiert ist

Problem mit der Anzeige des Optionsmenüs beim erstmaligen Öffnen des Glyphen-Tutorials wurde behoben

Das Ende von Kratos‘ Reise ist mit „Valhalla“ wohl nicht erreicht. Denn schon kurz nach der Veröffentlichung deutete der Senior Writer des Spiels weitere Inhalte an. Alles andere wäre hinsichtlich des Erfolges von „God of War Ragnarök“ auch unerwartet. Schließlich hat sich das Götter-Abenteuer inzwischen mehr als 15 Millionen Mal verkauft.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

