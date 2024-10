God of War TV-Serie: Kreativer Neustart? Berichte sprechen von einem drastischen Schritt

Ende 2022 kündigten Sony und Amazon Prime eine TV-Serie zu "God of War" an. Wie ein aktueller Bericht von Deadline vermuten lässt, werden sich die Fans aber noch eine Weile in Geduld üben müssen, da die Arbeiten laut Insider-Quellen aufgrund einer kreativen Neuausrichtung neu gestartet wurden.

Im Jahr 2022 kündigten Sony and Amazon Prime die laufenden Arbeiten an einer TV-Serie zu „God of War“ an. Das letzte offizielle Update stammt aus dem Januar diesen Jahres, als Sony bekannt gab, dass sich die TV-Serie zu diesem Zeitpunkt in der Schreibphase befand.

Seitdem wurde es recht still um das Projekt. Offenbar aus gutem Grund, wie aus einem Artikel von Deadline hervorgeht. Wie Deadline berichtet, sollen sich die Verantwortlichen nämlich dazu entschieden haben, den bisherigen Fortschritt zu verwerfen und die TV-Serie zu „God of War“ von Grund auf neu aufzubauen.

Eine Entscheidung, mit der intern offenbar auch diverse personelle Wechsel einhergehen.

Gingen führende kreative Köpfe von Bord?

Den Informationen von Deadline zufolge soll sich nicht nur Showrunner Rafe Judkins („The Wheel of Time“) dazu entschieden haben, das Projekt zu verlassen. Beides gilt laut dem Bericht von Deadline auch für die ausführenden Produzenten Hawk Ostby und Mark Fergus, die das Team verließen, nachdem sie mehrere Skripts für die erste Staffel der TV-Serie entwarfen.

„Die Studios wollen offenbar eine andere kreative Richtung einschlagen, obwohl eine Quelle gegenüber Deadline berichtete, dass die Drehbücher des Trios sowohl von Sony als auch von Prime gelobt wurden“, führte Deadline aus. „Der Plan von Sony und Amazon besteht darin, einen ganz neuen Autorenraum für die Serie zu mieten, die für Prime weiterhin ein wichtiger Aktivposten ist.“

In welche Richtung sich die TV-Serie zukünftig bewegen soll und welche kreativen Änderungen vorgenommen werden, ging aus dem Bericht von Deadline leider nicht hervor. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, können wir aber wohl davon ausgehen, dass die Serie noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.

TV-Serie bleibt der Videospielvorlage treu, verspricht Amazon

Kurz nach der offiziellen Ankündigung meldete sich mit Vernon Sanders der Head of Television der Amazon Studios zu Wort und ging auf die Ziele ein, die die Verantwortlichen bei den Arbeiten an der TV-Serie verfolgen. Demnach dürfen wir uns bei „God of War“ auf eine Serie einstellen, die der Videospielvorlage treu bleibt.

Dadurch ist laut Sanders gewährleistet, dass sich die TV-Serie sowohl an Fans des Franchise als auch an Zuschauer richtet, die die Videospiele nicht gespielt haben. Des Weiteren sprachen die Offiziellen Ende 2022 von einer „Geschichte von Vätern, Söhnen und Familien vor einer gigantischen epischen Landschaft.“

Zu den aktuellen Berichten um den möglichen Neustart der Arbeiten äußerten sich Sony und Amazon Prime nicht.

