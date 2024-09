The Last of Us: 30th-Anniversary-Aktion für PS-Plus-Mitglieder angekündigt

The Last of Us:

PlayStation feiert das 30-jährige Jubiläum der ersten Konsole und lässt Fans daran teilhaben. Während die 30th Anniversary Collection ausverkauft ist, gesellt sich "The Last of Us" zu den Feierlichkeiten.

PlayStation feiert ein bedeutendes Jubiläum und hat dafür einiges in petto. Dazu gehören Konsolen und Controller im klassischen Grau-Ton, die zumindest bei eBay noch erhältlich sind. Doch auch “The Last of Us” wurde ins Boot geholt.

Passend zum „The Last of Us Day“, der jedes Jahr am 26. September von Fans und Naughty Dog zelebriert wird, gibt es mehrere Aktionen, die sich an Mitglieder von PlayStation Plus richten.

Extra-Aufnahme und PS-Stars-Kampagne

Die 30th-Anniversary-Aktion von PlayStation beinhaltet unter anderem die Aufnahme von „The Last of Us Part 1“ in den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra. Abonnenten ab dieser Stufe können den Titel ohne Zusatzkosten herunterladen und spielen.

Wir berichteten bereits:

PlayStation-Stars-Mitglieder wiederum werden zu einer besonderen Kampagne eingeladen: Wer vom 26. September bis zum 26. November „The Last of Us Part 1“ spielt, erhält ein digitales Clicker-Sammelstück als Belohnung.

PS-Plus-Avatare und Gear-Rabatt

Zusätzlich bietet PlayStation im Rahmen der Feierlichkeiten passende PS-Plus-Avatare an. Mit Charakteren wie Ellie, Joel oder einem Clicker können Spieler ihre Profile auf der PS4 und PS5 personalisieren.

Diese Avatare gibt es für PS-Plus-Mitglieder zum Jubiläum.

Die Avatare stehen bis zum 26. Oktober zur Verfügung. “Der Gutschein ist auf der PlayStation Plus-Website und auf der The Last of Us-Seite im PS Plus-Hub auf eurer Konsole verfügbar“, schreibt Sony dazu.

Ein weiterer Teil der Jubiläumsaktion sind exklusive Rabatte auf offizielles „The Last of Us“-Merchandise. PlayStation Plus-Mitglieder können zwischen dem 26. September und dem 26. Oktober zehn Prozent auf ausgewählte Fanartikel sparen.

Bei PlayStation Gear wartet an „The Last of Us“ angelehnte Kleidung auf Fans.

Um den Rabatt zu erhalten, müssen Fans beim Bezahlen lediglich den Promo-Code TLOUPLUS10 eingeben. Das Angebot umfasst diverse Merchandise-Artikel, die über die offizielle PlayStation Gear-Website erworben werden.

