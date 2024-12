PS Plus Premium: Shooter-Hit anspielen – Weitere Spieltestversion ab sofort zum Download

PS Plus Premium:

Ab heute steht die nächste Demo für alle Abonnenten von PlayStation Plus zum Download bereit. Dieses Mal kommen alle Fans von Science-Fiction-Shootern auf ihre Kosten.

Traditionell schaltet Sony am ersten Dienstag eines Monats die neuen Essential-Titel für alle Abonnenten von PlayStation Plus frei. Welche Essential-Spiele im Dezember warten, verraten wir euch hier.

Bei der Freischaltung der Essential-Neuzugänge bleibt es am heutigen Dienstag allerdings nicht. Stattdessen erweitert Sony die Premium-Stufe von PlayStation Plus durch eine zusätzliche Demo. Diese können Premium-Abonnenten ab sofort ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Im Detail geht es um den Shooter „Warhammer 40.000: Space Marine 2“, der kürzlich die Marke von fünf Millionen Spielern knackte und in Kürze mit dem Update 5.0 versorgt wird.

Shooter unterstützt bald die PS5 Pro

Zu den interessantesten Neuerungen des Updates 5.0 gehört sicherlich die Unterstützung der PS5 Pro. Auf der neuen Sony-Konsole greifen die Entwickler von Saber Interactive auf PSSR zurück, um für ein besseres und detailreicheres Bild zu sorgen.

Mittels der neuen Upscaling-Technik der PS5 Pro wird das Bild von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ sowohl im Qualitäts- als auch im Performancemodus in 4K ausgegeben.

Der Unterschied liegt in den internen Auflösungen, in denen die beiden Modi auf der PS5 Pro rendern. Während der Qualitätsmodus intern auf eine dynamische Auflösung zwischen 1080p und 2160p setzt, sind es im Performancemodus auf der PS5 Pro 1080p bis 1440p. Anschließend skaliert PSSR das Bild für eine Ausgabe in 4K hoch.

Neben der Unterstützung der PS5 Pro umfasst das in der ersten Dezemberhälfte erscheinende Update 5.0 neue Inhalte wie kosmetische Extras oder die neue Operation „Obelisk“.

Neue Klassiker im Dezember

Vor wenigen Tagen nannte Sony die ersten Details zum neuen Monat von PS Plus Premium. So werden ab Dienstag, den 10. Dezember 2024 zwei weitere Klassiker die Bibliothek der Premium-Stufe bereichern.

Freuen dürfen wir uns auf „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honor Among Thieves“, mit denen Sony die Reihe auf der PS4 und der PS5 komplettiert.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der originalen PlayStation versorgen Sony und die Entwickler von Naughty Dog zudem den Klassiker „Jak & Daxter: The Precursor Legacy“ mit der Unterstützung der Trophäen. Weitere Ankündigungen zum PlayStation Plus Premium-Monat Dezember 2024 folgen in Kürze.

Geplant sind unter anderem ein kostenloses Multiplayer-Wochenende oder ein eSport-Turnier. Weitere Details findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

