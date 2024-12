World of Tanks Modern Armor: Multiplayer-Hit feiert ein krachendes Weihnachtsevent

Die Feiertage stehen vor der Tür und das Team von Wargaming möchte diese besondere Zeit des Jahres in „World of Tanks Modern Armor“ auf eine nicht ganz so besinnliche Art und Weise feiern. Vom 10. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 läuft eine spezielle Ingame-Aktion, das Winterfest! Hierbei handelt es sich um ein gewaltiges vierwöchiges Spektakel, das euch zahlreiche neue Attraktionen und Überraschungen bieten wird.

Doch was erwartet euch in dieser Zeitspanne genau? Einmal wäre da der brandneue Holiday Game Mode, ein winterlicher PvE-Spielmodus. Darin müssen sich Spieler und Spielerinnen mit ihren Lieblingspanzern einer neuen gefährlichen Schurkin entgegenstellen: der Eiskönigin. Doch ihr und euer Team seid dabei nicht komplett auf euch allein gestellt, denn tatsächlich erhaltet ihr tatkräftige Unterstützung vom Weihnachtsmann – so können die Feiertage kommen!

Schneebälle, Spezialinhalte und die Rückkehr von Fanlieblingen

Darüber hinaus warten noch weitere besondere Ingame-Inhalte während des Winterfests in „World of Tanks Modern Armor“ auf euch. Hierzu zählen unter anderem vier brandneue Premium-Panzer, beispielsweise der Kampfpanzer 07 P(E) mit einem weihnachtlichen Yeti-Skin. Es war der erste westdeutsche Panzer seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Eines der gesetzten Ziele war es, dass diese Kampfmaschine im Gelände aus der Bewegung heraus feuern konnte.

Außerdem dürft ihr euch auf vier zur besinnlichen Zeit des Jahres passende 3D-Befehlshaber freuen. Neben Nussknacker Nutso! erwartet euch hier übrigens ebenfalls die schurkische Eiskönigin und das sogar gleich in zwei unterschiedlichen Versionen.

Um die neuen Ingame-Inhalte, die euch das Winterfest in „World of Tanks Modern Armor“ bietet, freizuschalten, erspielt ihr euch eine frische Premiumwährung. Passend zur Jahreszeit handelt es sich hierbei um Schneebälle. Es ist eine neue, zeitlich begrenzte Währung, die ihr im Laufe des vierwöchigen Events auf unterschiedliche Arten erspielen könnt. Auch jetzt sind wir jedoch noch längst nicht am Ende der verfügbaren Modi und Inhalte angelangt!

Mit dem „Happy Holidays Mode“ kehrt ein beliebter Spielmodus des populären Multiplayer-Hits zurück, der zahlreiche Spielzeugpanzer bietet, mit denen ihr über eine komplett neugestaltete Karte brettern dürft. Des Weiteren integriert Wargaming mit dem winterlichen Event eine Art Adventskalender ins Spiel, der über die gesamte Laufzeit des Winterfests tägliche Überraschungen und Geschenke für euch bereithält.

Last but not least möchten wir noch den besonderen Ingame Holiday Hub erwähnen, denn das gesamte Event findet in einer Art Schaufenster statt, das voller Weihnachtsmagie steckt. Hier könnt ihr eure hart erkämpften Schneebälle gegen allerlei Belohnungen eintauschen. Außerdem könnt ihr eure Panzer von hier aus in die nächste winterliche Schlacht manövrieren. Es warten somit allerlei aufregende Events und Geschenke auf euch. Noch mehr Informationen findet ihr HIER auf der offiziellen Website.

Das Winterfest in „World of Tanks Modern Armor“ läuft vom 10. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 auf der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One und der Xbox Series X|S.

Freut ihr euch schon auf das Winterfest in „World of Tanks Modern Armor“?

Weitere Meldungen zu World of Tanks.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren