Intergalactic The Heretic Prophet: Besetzung bereits bekannt? Fans finden Hinweise

Die letzte Neuankündigung auf den Game Awards 2024, das sogenannte und oftmals so vielversprechende „one more thing“: Das war in diesem Jahr „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das neue Projekt von Entwickler Naughty Dog, welches im Zuge der Preisverleihung mit einem ersten Trailer vorgestellt wurde.

Darin werden die Spieler in die Rolle von Jordan A. Mun schlüpfen, eine intergalaktische Kopfgeldjägerin, die von der Schauspielerin Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“, „Uncharted“) verkörpert werden wird.

Mithilfe des ersten Trailers zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wollen die Fans nun aber weitere Hinweise zu der Besetzung des kommenden Weltraum-Abenteuers herausgefunden haben.

Crew-Foto gibt mögliche Hinweise über Besetzung

Offiziell bestätigt ist neben Tati Gabrielle als Protagonistin von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ bislang nur Schauspieler Kumail Nanjiani (Marvel’s Eternals), der einen der Widersacher namens Colin Graves mimen wird. Doch im ersten Trailer zum Spiel ist in einer Szene eine Art Crew-Foto zu sehen, auf dem findige User jetzt weitere Darsteller ausgemacht haben wollen.

So hat ein Reddit-Nutzer erspäht, dass es sich bei dem Charakter in der Mitte des Fotos augenscheinlich um Darsteller Tony Dalton handelt. Dalton dürfte vor allem durch seine Rolle als Lalo Salamanca im „Breaking Bad“-Spin-Off „Better Call Saul“ auf sich aufmerksam gemacht haben.

Auf der rechten Seite des Fotos scheint außerdem Stephen A. Chang zu sehen zu sein, der bereits Erfahrung mit Rollen in Videospielen hat und zuletzt auch in Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“ als Jesse mitwirkte.

Was den letzten Charakter betrifft, scheinen sich die Fans bislang noch uneinig zu sein. So wird unter anderem spekuliert, dass es sich womöglich um Ashley Scott („The Last of Us Part 1“) handeln könnte. Mit Kelly Reilly („Yellowstone“) und Jessica Chastain („Interstellar“) stehen aber noch zwei weitere Namen im Raum.

Naughty Dog verspricht eine „hervorragende Besetzung“

Ganz egal, wer am Ende alles in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ mitwirken wird: Für ihr neues Projekt verspricht Entwickler Naughty Dog nicht weniger als eine „hervorragende Besetzung“. Die genauen Darsteller möchten die Macher im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Genug Zeit dafür scheint in jedem Fall zu sein: Einen Release-Termin zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ gibt es bislang noch nicht.

Abseits des ersten Trailers ist lediglich bekannt, dass sich „Intergalactic: The Heretic Prophet“ exklusiv für die PlayStation 5 in der Entwicklung befindet. Wie Neil Druckmann, seines Zeichens Chef von Entwickler Naughty Dog, darüber hinaus noch verraten hat, handele es sich bei dem intergalaktischen Abenteuer um die „bisher wildeste und kreativste“ Geschichte des Studios.

