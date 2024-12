Intergalactic The Heretic Prophet: Neues PS5-Spiel von Naughty Dog endlich enthüllt!

Die Geheimniskrämerei hat offiziell ein Ende: Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wurde das neueste Werk von Naughty Dog endlich im Rahmen der Game Awards 2024 enthüllt. Die „Uncharted“- und „The Last of Us“-Macher entführen uns in ihrem nächsten Spiel unter anderem in die Weiten des Weltalls. Damit steht nun auch fest: Das Entwicklerstudio arbeitet tatsächlich an einer komplett neuen IP und nicht der Fortsetzung einer etablierten Marke.

Das rund viereinhalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Darin sehen wir nicht nur Szenen an Bord eines Raumschiffs, sondern auch den Kampf gegen einen ziemlich aggressiven Roboter.

Verhelft einer gestrandeten Kopfgeldjägerin zur Flucht

Auch erste Story-Details zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ haben uns bereits erreicht. Das kommende PlayStation-5-Exklusivspiel entführt uns mehrere Jahrtausende in die Zukunft. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die gefährliche Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf dem entfernten Planeten Sempiria gestrandet ist. Das Problem: Der Kontakt zu dieser Welt ist bereits vor mehreren Jahrhunderten abgebrochen!

Um von diesem abgelegenen Ort zu entkommen, muss Jordan all ihre Fähigkeiten sowie ihren Verstand einsetzen. Sollte ihr die Flucht von Sempiria gelingen, wäre sie der erste Mensch in 600 Jahren, der dieses Kunststück vollbringen konnte. Weitere Handlungsinformationen bleiben zunächst noch unter Verschluss. Zumindest für jetzt, doch das renommierte Entwicklerstudio verspricht eine emotionale, epische und charaktergetriebene Story.

Weitere Informationen zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ liefert uns der offizielle PlayStation Blog, auf dem sich Naughty Dog-Boss Neil Druckmann zu Wort gemeldet hat. In einem kurzen Beitrag verrät er, dass Naughty Dog bereits seit 2020 am intergalaktischen Abenteuer arbeitet. Doch nicht nur das, denn dieses PS5-Exklusivspiel „entwickelt sich zu unserer bisher wildesten und kreativsten Geschichte.“ Doch auch abseits der Story strebt das Team Großes an!

Laut Neil Druckmann soll „Intergalactic“ nicht weniger als das bisher „tiefgründigste Gameplay in der Historie von Naughty Dog“ bieten. Das Entwicklerstudio möchte die mit den vorherigen Franchises gesammelte Wissen nutzen, um sich selbst zu übertreffen. Bei Protagonistin Jordan vertraut das Entwicklerstudio indes einem bekannten Gesicht: Hollywood-Schauspielerin Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“, „Uncharted“) verkörpert die Heldin.

Für den Soundtrack des kommenden PlayStation-5-Exklusivtitels zeichnen derweil Trent Reznor („Quake“) und Atticus Ross („Watchmen“) verantwortlich. „Die Jungs sind klasse, und der Trailer ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf ihre Arbeit für das Spiel“, schwärmt Druckmann in seinem kurzen PlayStation-Blog-Beitrag. Mit weiteren Infos sollten Fans allerdings erst einmal nicht rechnen, denn das Team möchte nun eifrig „weiter an Jordans Abenteuer“ werkeln.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ von Naughty Dog?

