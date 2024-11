Naughty Dog: Neues Spiel begeistert Neil Druckmann wie nie zuvor

Der Spieleentwickler Naughty Dog, bekannt für Titel wie „The Last of Us“ und „Uncharted“, arbeitet an einem neuen Einzelspieler-Projekt. Während der Titel bisher weder offiziell angekündigt wurde, noch viele Details feststehen, spricht Co-Präsident Neil Druckmann über das Projekt in höchsten Tönen.

Druckmann ist begeistert, die Spieler später auch?

Laut Druckmann handelt es sich beim neuen Naughty-Dog-Spiel um das „aufregendste Projekt, das er je hatte“. Den Angaben der englischsprachigen Publikation Variety zufolge, die mit Druckmann sprechen konnte, betonte der Naughty-Dog-Chef ebenfalls, dass er und sein Team etwas Großes am Horizont haben.

Weitere Details zum neuen Projekt ließ er sich im Interview nicht entlocken. Neil Druckmann gab aber zuvor bekannt, dass das besagte Spiel seit 2020 in Entwicklung sei. Ebenfalls scheint der Titel einen Schwerpunkt auf die Freiheit der Spieler zu legen.

Zwischenzeitlich deutete Druckmann gar an, dass Spieler auf das nächste Spiel nicht vorbereitet sein werden.

Auch ein verfälschtes Interview sorgte in diesem Jahr für Schlagzeilen:

Zu den wenigen Informationen rund um das neue Spiel von Druckmann gehört, dass Troy Baker, der in der Vergangenheit Charaktere wie Joel in „The Last of Us“ und Sam Drake in „Uncharted 4“ verkörpert hatte, erneut mit Naughty Dog arbeitet.

Baker, einer der prominentesten Synchronsprecher der Branche, ist unter anderem auch bekannt für seine Beteiligung an „BioShock Infinite“ und „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“.

Zudem sickerte kürzlich der vermeintliche Name des neuen Spiels von Naughty Dog durch. Allerdings sollten Spieler nicht ihr Geld darauf verwetten, wie der folgende Artikel ausarbeitet:

Bei Naughty Dog ist mehr in der Pipeline

Zuletzt veröffentlichte Naughty Dog im Jahr 2020 „The Last of Us Part 2“. Es folgten Neuauflagen des ersten „The Last of Us“ sowie „The Last of Us Part 2“. Ein völlig neues Spiel fehlt jedoch seit Jahren. Nach der Einstellung von „The Last of Us Online“ bestätigte das Studio, dass sich mehrere Einzelspieler-Projekte in der Entwicklung befinden.

An dieser Stelle ist es weiterhin spannend, ob Naughty Dog neben der neuen IP eine Rückkehr zu alten Serien wie „Uncharted“ plant, auch wenn das Studio offiziell mit dieser Marke durch ist. Derartige Entscheidungen können sich stetig ändern – vor allem nach dem Erfolg des Kinofilms, der eine Fortsetzung erhält

Fest scheint zumindest zu stehen: “The Last of Us Part 3” befindet sich vorerst nicht im Köcher. Naughty Dog möchte nicht als das “The Last of Us”-Studio in die Geschichte eingehen. Fraglich ist in diesem Zusammenhang auch, wie viele Spiele noch in Neil Druckmann stecken.

