Naughty Dog: Neil Druckmann äußert sich zum Entwicklungsstart des neuen Spiels

Seit der Veröffentlichung von „The Last of Us Part 2“ im Jahr 2020 wartet die Gaming-Community gespannt auf ein neues Spiel von Naughty Dog. Allerdings zeigen sich der Entwickler und der Publisher Sony Interactive Entertainment in Bezug auf Informationen zum Projekt recht schweigsam.

In einer Online-Diskussionsrunde war der Studioleiter Neil Druckmann etwas gesprächiger und verriet, seit wann das neue Spiel in Arbeit ist. Eine große Überraschung ist das Jahr allerdings nicht.

Neues Projekt schon seit 2020 in Arbeit

Laut Druckmann laufen die Arbeiten an seinem neuen Spiel seit dem Erscheinungsjahr des letzten großen Projekts – also seit 2020.

Während der Termin weiterhin im Geheimen bleibt und nicht einmal bekannt ist, auf welcher Marke die Neuentwicklung basiert, lässt ein Blick auf die üblichen Produktionszyklen hoffen, dass der Launch bereits im kommenden Jahr erfolgt – womöglich auch Anfang 2026.

Interessanterweise wurde das Video mit Druckmanns Aussage zwischenzeitlich auf “privat” gestellt, was aber nicht zwangsläufig etwas mit diesem Abschnitt zu tun haben muss.

Doch woran arbeitet das Studio nun? Druckmann gab im Februar bekannt, dass das nächste Spiel des Studios nicht „The Last of Us Part 3“ ist. Später betonte er, dass man nicht als Studio von „The Last of Us“ in die Geschichte eingehen möchte. Damit kommt die neue Marke ins Spiel, über die Druckmann schon mehrfach sprach.

„Ich bin daran interessiert, etwas Neues, etwas Anderes auszuprobieren“, erklärte der Studioleiter einst. Nach vier Jahren Entwicklungszeit wächst letztlich das Interesse an dem, was als Nächstes aus dem renommierten Studio kommen wird.

Im vergangenen Monat tauchten Berichte auf, wonach ein Schwerpunkt auf der „Freiheit des Spielers“ liegen könnte. Druckmann selbst sei zudem „fasziniert“ von der weniger traditionellen Erzählweise, wie sie etwa bei “Elden Ring” und “Inside” geboten wird.

Letztlich werden Spieler dem Vernehmen nicht auf das vorbereitet sein, was auf sie zukommt:

Naughty Dog, das für eine ausgefeilte Erzählkunst und unterhaltsame Gameplay-Konzepte bekannt ist, hat mit früheren Projekten Maßstäbe gesetzt, an denen sich das Studio messen lassen muss. Doch wann erfahren wir mehr? Der Ball liegt bei Sony, so Druckmann über die Enthüllungspläne des Projekts. Eines erklärte er auch: Viele Spiele werden von ihm nicht mehr kommen.

