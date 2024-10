Naughty Dog: Auf das nächste Spiel seid ihr angeblich „nicht vorbereitet“

Das nächste Spiel von Naughty Dog soll mit einer erhöhten Freiheit überraschen. Verglichen wird es mit einem Titel, dessen Name geheim bleibt.

Naughty Dog, bekannt für erfolgreiche Titel wie „The Last of Us“ und „Uncharted“, arbeitet an einem neuen, bislang nicht angekündigten Projekt. Trotz der Produktion über mehrere Jahre hinweg sind Details spärlich gesät.

Ein Insider berichtet jedoch, dass das kommende Werk von Naughty Dog deutlich mehr Spielerfreiheit bieten wird als die bisherigen, eher linearen Titel des Studios. Hinweise deuten zudem auf eine Abkehr vom traditionellen Storytelling hin, was auf ein neues Designkonzept schließen lässt.

Spielerfreiheit im Fokus des neuen Spiels von Naughty Dog?

Ben Hanson, Gründer von MinnMax, möchte erfahren haben, dass das neue Projekt von Naughty Dog „viel Freiheit für die Spieler“ bieten wird. Ebenfalls behauptete er: „Der Tonfall war so: Ihr seid alle noch nicht bereit dafür, wie fantastisch diese Sache sein wird.“

Hanson fügte hinzu, dass das Spiel mit einem Titel verglichen wurde, der für seine offene Struktur bekannt ist: „Ich werde das Spiel, auf das sie sich bezogen haben, um es zu vergleichen, nicht nennen, weil ich nicht will, dass die Leute denken: MinnMax hat gesagt, dass es genau so sein wird – aber sie haben es mit einem Spiel mit einer Menge Spielerfreiheit verglichen.“

Die Informationen über das geheime Projekt habe er von „jemandem erhalten, der sich sehr gut auskennt und an dem Spiel gearbeitet hat“.

Von „Sachen wie Elden Ring“ fasziniert

In der Vergangenheit gab es viele Gerüchte und Hinweise, die unter anderem darauf hindeuten, dass Naughty Dog mit einem Fantasy-Setting experimentiert. Aber bisher wurde kaum etwas Konkretes enthüllt. Der Hinweis auf die Freiheiten im Spiel erinnert allerdings an ein älteres Interview.

Neil Druckmann, Chef von Naughty Dog, äußerte sich einst gegenüber der Washington Post wie folgt: „Ich bin fasziniert von Sachen wie Elden Ring und Inside, die sich beim Erzählen einer Geschichte nicht so sehr auf die traditionelle Erzählweise verlassen.“

Gleichzeitig deutete er an, dass das Studio an neuen Erzählmethoden arbeitet, die mehr auf Gameplay und Umwelt-Storytelling setzen. Auf Zwischensequenzen oder Dialoge müssen Spieler aber keinesfalls verzichten.

„Ich denke, das sind Werkzeuge im Werkzeugkasten und es geht darum, wie man all diese verschiedenen Aspekte nutzen kann – einige davon aus anderen Medien, einige davon [als] gefundene Notizen und Umwelt-Storytelling“, so Druckman.

Weitere Meldungen rund um Naughty Dog:

Der Creative Director betonte im Sommer außerdem, dass bei Naughty Dog mehrere Spiele in der Mache seien, darunter „mehrere Einzelspieler-Projekte“. Spiele aus der “The Last of Us”-Reihe seien nicht dabei, allerdings würden sie ein vergleichbares Ziel anstreben.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren