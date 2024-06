Naughty Dog: Möchte nicht für immer das The-Last-of-Us-Studio sein und verweist auf andere Spiele

Naughty Dog war ein Jahrzehnt lang hauptsächlich mit “The Last of Us” beschäftigt. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie das Studio-Oberhaupt verspricht.

Naughty Dog kümmerte sich in den vergangenen zehn Jahren vor allem um eine Reihe. Nach dem Debüt von “The Last of Us” im Jahr 2013 folgten ein Addon (2014), ein Remaster (2014), eine Fortsetzung (2020), ein Remake (2022) und noch ein Remaster (2024).

2016 meldete sich Nathan Drake zwar mit dem letzten Hauptspiel der “Uncharted”-Reihe zurück und im Folgejahr erschien mit “Uncharted: The Lost Legacy” eine Standalone-Erweiterung. Davon abgesehen stand der Name Naughty Dog zuletzt vorrangig für “The Last of Us”. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Mehrere Singleplayer-Spiele in Arbeit

In einem Gespräch mit der L.A. Times wiederholte der Naughty-Dog-Mitgründer Neil Druckmann eine Aussage, die wir nicht zum ersten Mal hören. So befinden sich im Studio mehrere Singleplayer-Spiele in Arbeit, die nicht auf “The Last of Us” aufbauen.

Während eine zweite Staffel der gleichnamigen TV-Serie längst grünes Licht bekam und gedreht wird, könne Druckmann versprechen, dass Naughty Dog “nicht für immer das The-Last-of-Us-Studio sein” möchte. Zahlreiche Spiele seien in Arbeit, darunter „mehrere Einzelspieler-Projekte“.

Diese Spiele werden einen Teil der Visionen widerspiegeln, die Druckmann vorschweben: „Wir schaffen Erlebnisse, die von Geschichte und Charakteren durchdrungen sind, insbesondere von Beziehungen. Die Geschichten haben eine Art philosophischen Kern, um den sich alles dreht und in den alles einfließt.“

Welche Spiele Naughty Dog in der Pipeline hat, ist nicht bekannt. Gerüchte über ein “The Last of Us 3” gab es längst. Gleiches gilt für eine neue Marke mit einem Fantasy-Thema. Viele Fans dürften sich auch nicht über ein neues “Jak & Daxter“ oder nach vielen Jahren über eine Fortsetzung von “Uncharted” beklagen, auch wenn Naughty Dog mit der zuletzt genannten Reihe eigentlich abgeschlossen hat:

Abgeschlossen hat der Entwickler auch mit “The Last of Us Online”. Hier kam es im vergangenen Dezember zu einem Stopp der Entwicklung, der von Naughty Dog im verlinkten Artikel begründet wird.

Welche Marke bzw. welches Spiel möchtet ihr als Nächstes von Naughty Dog sehen? Ein neues “Uncharted”, ein neues “Jak & Daxter“, eine neue Marke oder vielleicht doch ein weiteres “The Last of Us”?

