Timeless Travel: Name des neuen Naughty Dog-Titels geleakt? So liegen die Fakten

In dieser Woche kam das Gerücht auf, dass das neue Projekt von Naughty Dog den Namen "Timeless Travel" tragen soll. Als vermeintlicher Beweis wurde ein Lebenslauf angeführt, in dem der Titel auftauchte. Doch bestehen die Gerüchte den Faktencheck?

In der Vergangenheit bestätigte Naughty Dog, das Studio hinter „Uncharted“ und „The Last of Us“, dass die internen Teams an mehreren neuen Titeln arbeiten.

Wie Naughty Dogs Neil Druckmann kürzlich bestätigte, befindet sich eines der Projekte bereits seit 2020 in Entwicklung. Eine Aussage, die unter den Spielern die Hoffnung auf eine nahende Ankündigung schürte. Da Druckmann und Co aber nicht verrieten, woran Naughty Dog im Detail arbeitet, sind Gerüchten natürlich Tür und Tor geöffnet.

Dies verdeutlichte auch die laufende Woche. Vorgestern tauchte nämlich ein angeblicher Hinweis auf, dass das neue Projekt von Naughty Dog den Namen „Timeless Travel“ tragen wird. Doch was hat es mit diesen Angaben auf sich?

Bestehen die Gerüchte den Faktencheck?

Ihren Ursprung fanden die Gerüchte um „Timeless Travel“ in einem Lebenslauf, der auf LinkedIn auftauchte und vom X-Nutzer „Arktix“ in Umlauf gebracht wurde. Das Linkedin-Profil wurde einem gewissen Raymond Keller zugeordnet, der in der Vergangenheit unter anderem an der „Destiny“-Reihe und WB Games Montreals „Gotham Knight“ gearbeitet haben soll.

Gleichzeitig heißt es in dem Lebenslauf, dass Keller seit Februar 2022 als Environment Artist bei Naughty Dog beschäftigt ist und dort an der neuen Marke „Timeless Travel“ mitwirkt.

Da sich Naughty Dog zu dem Thema noch nicht äußerte, betrieb die Community selbst Nachforschungen. Wie die Nutzer schnell herausfanden, handelt es sich bei dem besagten Lebenslauf beziehungsweise LinkedIn-Profil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Fake. Zum einen tauchte der Name von Raymond Keller im Zusammenhang mit Naughty Dog bislang nirgends auf.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Raymond Keller in den auf LinkedIn genannten Positionen weder im Abspann von „Gotham Knights“ noch in den Credits der „Destiny“-Titel erwähnt wird. Auch dies spricht dafür, dass die Angaben in dem vermeintlichen Lebenslauf nicht den Tatsache entsprechen und einfach nur ein Fake sind, mit dem sich jemand einen Spaß erlaubte.

Hofft vorerst nicht auf The Last of Us: Part 3

Somit steht weiterhin in den Sternen, woran Naughty Dog aktuell arbeitet. Bereits Ende 2023 deutete das Studio zumindest an, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit „The Last of Us: Part 3“ rechnen sollten.

Stattdessen rücken intern erst einmal andere Projekte in den Fokus, mit denen sich Naughty Dog neuen kreativen Herausforderungen stellen möchte.

Zudem erreichte uns im Oktober die Meldung, dass Naughty Dog bei seinem nächsten Projekt von linearen Erfahrungen abweicht. Laut Ben Hanson, dem Gründer von MinnMax, könnten uns die Entwickler dieses Mal ein deutlich höheres Maß an spielerischer Freiheit einräumen.

„Der Tonfall war so: Ihr seid alle noch nicht bereit dafür, wie fantastisch diese Sache sein wird“, ergänzte Banson. Weitere Aussagen und Details zu diesem Thema findet ihr hier.

