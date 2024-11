Naughty Dog: Ist Troy Baker beim nächsten Spieler dabei? Entwickler gibt Antwort

Die Entwickler von Naughty Dog brachten ihr letztes neues Spiel im Jahr 2020 mit „The Last of Us Part 2“ auf den Markt. Danach folgten eine Reihe von Neuauflagen und Collections. Daneben bastelt das Studio von Studioleiter Neil Druckmann jedoch auch an einem gänzlich neuen Titel.

Wie Druckmann selbst angab, sei das neue Projekt bereits seit 2020 in Entwicklung. Und wie jetzt berichtet wird, soll auch der bekannte Synchronsprecher Troy Baker dabei wieder mit von der Partie sein. In welcher Rolle das sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Baker ist schon länger mit dem Studio verbandelt

Troy Baker ist ein äußerst erfolgreicher Synchronsprecher und Motion-Capture-Schauspieler, der bereits auf eine lange Karriere zurückblicken kann. Unter anderem ist er als Stimme von Pagan Min in „Far Cry 4“ sowie als Booker DeWitt in „BioShock Infinite“ bekannt.

Darüber hinaus arbeitet Baker auch schon lange mit Naughty Dog zusammen. So trat er in der „Uncharted“-Reihe als Nathan Drakes Bruder Sam auf. Eine seiner größten Rollen dürfte aber Joel Miller in „The Last of Us“ sein.

In einem Interview mit GQ wurde nun bestätigt, dass Troy Baker auch in dem kommenden Projekt von Naughty Dog an Bord sein wird. So zitiert das Magazin Neil Druckmann mit den Worten: „Ich würde jederzeit wieder mit Troy zusammenarbeiten.“

Voice Actor ist bald in weiterer großen Rolle zu hören

In diesem Jahr ist Troy Baker in gleich zwei Spielen zu hören. Zum einen lieh er dem Bösewicht Joker in dem Virtual-Reality-Spiel „Batman: Arkham Shadow“ seine Stimme.

Zum anderen wird der Synchronsprecher ab dem 6. Dezember in „Indiana Jones und der große Kreis“ als titelgebender Archäologe zu hören sein. Für die Rolle musste Baker Harrison Fords Stimme, Bewegungen und Eigenheiten nachahmen. Ford ist bereits seit 1981 in der Rolle des Dr. Jones zu sehen.

Im nächsten Jahr wird sich Troy Baker erneut mit Ken Levine für „Judas“ zusammentun, das sich schon seit rund zehn Jahren in Arbeit befindet. Baker und Levine haben bereits in „BioShock Infinite“ zusammengearbeitet.

