The Last of Us Part 2: Eine emotionale Reise – Naughty Dog spricht über das PS5 Pro-Update

Auf der PS5 Pro bietet euch Naughty Dog die Möglichkeit, das Remaster zu "The Last of Us: Part 2" in einer technisch aufpolierten Fassung zu genießen. In einem neuen Video gehen die Entwickler noch einmal auf das PS5 Pro-Update ein.

Zu den ersten Titeln, die eine Unterstützung für die PS5 Pro spendiert bekamen, gehörte das PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“. Bereits Ende Oktober veröffentlichte Naughty Dog das PS5 Pro-Update, das für diverse technische Verbesserungen sorgte.

Ergänzend zur Veröffentlichung des Updates sprachen die Entwickler in einem Video über die PS5 Pro-Unterstützung von „The Last of Us: Part 2 Remastered“. Laut den kreativen Köpfen des Studios ging es bei den Arbeiten an der Optimierung für die PS5 Pro nicht nur darum, im technischen Bereich nachzubessern.

Gleichzeitig spricht das Studio von einer „emotionalen Reise“ und hebt dabei Szenen wie die erste Ankunft in Seattle hervor, die dank der grafischen Verbesserungen auf der PS5 Pro noch stimmiger wirken. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Einsatz der Upscaling-Technik PSSR.

Das bietet The Last of Us: Part 2 Remastered auf der PS5 Pro

Um Zugriff auf die technischen Verbesserungen für die PS5 Pro zu erhalten, steht erst einmal der Download des Updates auf die Version 1.2.0 an. Auf der PS5 Pro stehen zum einen die beiden Grafik-Modi „Fidelity“ und „Performance“ zur Verfügung, die bereits in der PS5-Version von „The Last of Us 2: Remastered“ mit von der Partie waren.

Auf der PS5 Pro bieten die beiden Modi laut Naughty Dog höhere Bildraten und somit eine bessere Spielerfahrung.

Exklusiv auf der PS5 Pro wartet der Rendering-Modus, in dem Naughty Dog auf PlayStation Spectral Super Resolution zurückgreift. Intern rendert der neue Modus auf der PS5 Pro in 1440p. Mittels PSSR skalieren die Entwickler das Bild anschließend auf 4K hoch.

Dank der Unterstützung der neuen Upscaling-Technik wird auf der PS5 Pro zudem eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde geboten.

Remake zu Teil 1 ebenfalls für die PS5 Pro optimiert

Beim PS5 Pro-Update für „The Last of Us: Part 2 Remastered“ beließen es die Entwickler von Naughty Dog in den letzten Wochen nicht. Auch das Remake zu „The Last of Us: Part 1“ optimierte das Studio für Sonys neue Konsole.

Um in den Genuss der PS5 Pro-Optimierung zu kommen, müsst ihr zunächst das Update 2.00 herunterladen.

Genau wie das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ profitiert das Remake zum ersten „The Last of Us“-Abenteuer auf der PS5 von der neuen PSSR-Upscaling-Technik. Technisch bietet Naughty Dog dabei die gleichen Verbesserungen und optimierte zum einen die beiden bestehenden Grafik-Modi „Fidelity“ und „Performance“.

Hinzukommt der neue PS5 Pro-Modus, der intern in 1440p rendert und das Geschehen anschließend auf 4K skaliert und mit 60 FPS ausgibt.

