The Last of Us Part 2 Remastered: PS5-Pro-Support mit Patch 1.2.0 eingeführt – Changelog

Ein neues Update für “The Last of Us Part 2 Remastered" macht das Spiel fit für die PS5 Pro. Patch 1.2.0 bringt zusätzliche Optimierungen und Fehlerbehebungen in das Spiel.

“The Last of Us Part 2 Remastered” erhält mit dem neuesten Patch 1.2.0 Erweiterungen und Verbesserungen. Das Update zielt unter anderem darauf ab, das Spielerlebnis auf der PS5 Pro zu optimieren und bestehende Probleme zu beheben.

PS5-Pro-Support Wochen vor PS5-Pro-Launch

Mit dem Patch 1.2.0 wird in “The Last of Us Part 2 Remastered” die Unterstützung für die PS5 Pro eingeführt. Der neue „Pro“-Modus rendert das Spiel in 1.440p und nutzt die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), um die Ausgabe auf 4K hochzuskalieren. Angestrebt werden in diesem Modus 60 FPS.

Zusätzlich bleiben die bestehenden Rendering-Modi „Performance“ und „Fidelity“ erhalten, die jedoch höhere Bildraten und eine flüssigere Darstellung im Vergleich zur ursprünglichen PS5 bieten.

Wie sich das Spiel auf der PS5 Pro schlägt, erfahrt ihr im nachfolgend verlinkten Artikel:

Behobene Probleme und Verbesserungen

Der Patch 1.2.0 adressiert ebenfalls technische Probleme: Trophäen von “The Last of Us Part 2 Remastered” werden nun korrekt freigeschaltet, wenn PS4-Speicherdaten importiert werden. Zudem wurde das Verschwinden von Abbys Oberkörper beim Wechseln von Bonus-Skins behoben.

Im Gameplay ging es Fehlern bei der Zählung von Betäubungsbomben und Waffenkills an den Kragen. Weitere Korrekturen betreffen die Audiowiedergabe beim Speedrunning und die Zugänglichkeitseinstellungen, die fortan mehr Eingabehilfeneinstellungen der PS5 anzeigen.

Neben den technischen Verbesserungen wurden auch Lokalisierungskorrekturen in mehreren Sprachen vorgenommen. Nachfolgend der Changelog:

PlayStation 5 Pro

Neuer Rendering-Modus hinzugefügt, der die Vorteile der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nutzt Der neue „Pro“-Modus rendert mit 1.440p, wobei PSSR die Ausgabe auf 4K hochskaliert und gleichzeitig ein Ziel von 60 FPS* beibehält. Die Rendering-Modi „Performance“ und „Fidelity“ sind weiterhin verfügbar und bieten ein flüssigeres Erlebnis und höhere Bildraten im Vergleich zur ursprünglichen PS5*.



*) Für erweiterte Funktionen ist zusätzlich zur PlayStation 5 Pro-Konsole ein kompatibles Display erforderlich.

Allgemein

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Trophäen nach dem Importieren von PS4-Speicherdaten nicht freigeschaltet wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Abbys Oberkörper beim Wechseln zwischen ihren Bonus-Skins verschwinden konnte.

Spielablauf

[Die Tunnel] Ein Problem wurde behoben, bei dem Dina bei der Flucht in der U-Bahn ein weiteres Mal gepackt werden konnte

No Return

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Betäubungsbombe nicht korrekt zu den „Betäubungs“-Statistiken des Spielers gezählt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Waffenkills nicht genau den Statistiken des Spielers zugeordnet wurden, wenn zwischen diesen Waffenkills Stealth-Kills durchgeführt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Shiv-Kills nicht korrekt zu den „Shiv“-Statistiken des Spielers gezählt wurden.

Audio

[Zu Fuß] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Musiktitel beim Speedrunning nicht wie vorgesehen abgespielt wurden.

Zugänglichkeit

Zusätzliche Unterstützung hinzugefügt, sodass jetzt mehr Eingabehilfeneinstellungen der PS5-Konsole im Spiel angezeigt werden

[Die Tunnel] Ein Problem wurde behoben, bei dem der Code für den verschlossenen Raum im erweiterten Abhörmodus nicht gefunden werden konnte.

Lokalisierung

Verschiedene kleinere Lokalisierungskorrekturen in mehreren Sprachen

“The Last of Us Part 2 Remastered” ist seit Januar 2024 für die PS5 erhältlich. Ein PC-Port scheint ebenfalls bevorzustehen, jedoch hat Sony bislang kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Für Spieler mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft in der höchsten Stufe gilt außerdem: Sie können “The Last of Us Part 2 Remastered” als Premium-Spieltestversion zwei Stunden lang antesten, bevor sie einen Kauf wagen – beispielsweise nach dem Launch der PS5 Pro am 7. Dezember 2024.

