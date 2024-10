The Last of Us Part 2: PS5-Pro-Version mit 4K/60-FPS-Gameplay im Video

The Last of Us Part 2:

Auch "The Last of Us: Part 2 Remastered" befindet sich unter den Titeln, die für die PS5 Pro optimiert werden. Ein neues Video zeigt die überarbeitete Version, die in 4K und 60FPS dargestellt wird, in Aktion.

Anfang November erscheint mit der PS5 Pro ein Mid-Gen-Upgrade zu Sonys aktueller Konsole, das vor allem mit seiner leistungsstärkeren GPU und den erweiterten Raytracing-Fähigkeiten punktet.

Zu den weiteren Neuerungen gehört die PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannte Upscaling-Technik. Diese kommt unter anderem beim PS5 Pro-Upgrade des Naughty Dog-Hits „The Last of Us: Part 2 Remastered“ zum Einsatz, das sich zum Abschluss der Woche in einem neuen Video von Digital Foundry zeigt.

Das besagte Video bringt es auf eine Länge von über zehn Minuten und beleuchtet diverse Abschnitte des Spiels auf der PS5 Pro.

Das bietet The Last of Us: Part 2 auf der PS5 Pro

Anfang Oktober erreichten uns diverse technische Details zum PS5 Pro-Upgrade von „The Last of Us: Part 2 Remastered“. Demnach ändert sich an der Auflösung, in der das Spiel intern gerendert wird, nichts. Auch auf der PS5 Pro liegt die native Auflösung demnach bei 1440p.

Allerdings kommt hier die PSSR-Technik zum Einsatz und skaliert das ausgegebene Bild auf 4K.

Im Vergleich mit der Version für die Standard-Modelle der PS5 liefert „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf der PS5 Pro dank PSSR deutlich mehr Details. Gleichzeitig reduziert das Upscaling via PSSR störende Artefakte wie Moiré-Muster und Aliasing.

Dies führe auf der PS5 Pro unter dem Strich zu einem besseren Bild und einer klareren Darstellung der Texturen. Des Weiteren dürft ihr euch auf Sonys neuer Konsole auf flüssige 60 Bilder die Sekunde freuen.

Zahlreiche Titel werden für die PS5 Pro optimiert

In den letzten Tagen erreichten uns weitere Videos zu Titeln der PlayStation Studios und ihrer Performance auf der PS5 Pro. Darunter zum Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sowie dem von Bluepoint Games entwickelte Remaster zu FromSoftwares Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“.

Eine Liste zu allen bisher bekannten Titeln, die für die PS5 Pro optimiert werden, findet ihr hier.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 und kann hierzulande für 799,99 Euro erworben werden. Da das optische Laufwerk nicht zum Lieferumfang gehört, müsst ihr dieses im Zweifelsfall zum Preis von knapp 120 Euro separat erwerben.

Es sei denn, ihr nennt das Laufwerk bereits für die Digital-Editions der anderen PS5-Konsolen euer Eigen. Dann könnt ihr das Laufwerk natürlich auch an der PS5 Pro nutzen.

