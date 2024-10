The Last of Us Part 2 Remastered: Analyse der PS5-Pro-Version mit PSSR

The Last of Us Part 2 Remastered:

Die PS5 Pro verhilft dank PSSR und mehr GPU-Power auch bestehenden Spielen zu neuen Höhen. Wie sich die Enhanced-Version von “The Last of Us Part 2 Remastered" schlägt, verrät eine aktuelle Analyse.

Die PS5 Pro kommt in wenigen Wochen auf den Markt. Mit einem um 45 Prozent schnelleren Rendering, der PSSR-Technologie und weiteren Vorteilen profitieren Enhanced-Spiele von einer besseren Grafik und Performance.

Zu den unterstützten Games gehört “The Last of Us Part 2 Remastered” (Test auf PLAY3.DE), das einer frühen Analyse zufolge ein hervorragendes Beispiel dafür sei, was die PS5 Pro und der KI-gestützte PlayStation Spectral Super Resolution-Upscaler leisten können.

Verbesserte Bildqualität durch PSSR

Laut der Analyse von Digital Foundry zeigt sich, dass „The Last of Us Part 2 Remastered“ auf der PS5 Pro mehr Bilddetails und eine verbesserte Schärfe bietet. Besonders feine Texturen wie Laub und Wassertröpfchen profitieren von der höheren Detailgenauigkeit.

“Im Side-by-Side-Vergleich liefert das PSSR-Upscale im Vergleich zum alten 1440p-Rendering viele zusätzliche Bilddetails. Der Unterschied kann manchmal überraschend groß sein, wie bei den feinen Texturen und Wassertropfen auf Abbys Rucksack, die auf der Pro mit viel mehr Details gerendert werden”, beschreibt die Techpublikation die Gegenüberstellung.

“The Last of Us Part 2 Remastered“ habe einige sehr schöne Grafikelemente. Und PSSR lege viele Texturdetails frei, die auf der Basismaschine nicht erkennbar sind. Dabei skaliert PSSR die interne Auflösung von 1440p auf ein 4K-Endbild und reduziert Artefakte wie Moiré-Muster und Aliasing, was der Analyse zufolge zu einer klareren Darstellung komplexer Texturen führt.

Digital Foundry hebt hervor, dass „der Upscaler eine bessere Bildstabilität liefert als der weiter verbreitete AMD FSR“. Inbegriffen seien eine stabilere Bildqualität ohne typische Artefakte. Jedoch erreiche PSSR noch nicht das Niveau von Nvidia DLSS.

Laut Digital Foundry ist letztlich vor allem die Anfangsphase von PSSR entscheidend, da DLSS „fast sechs Jahre Zeit hatte, sich in freier Wildbahn zu entwickeln und zu dem zu werden, was wir heute haben“.

Entsprechend plant Sony, PSSR weiter zu optimieren, womit sich der japanische Hersteller hinter der PlayStation mutmaßlich auf die PS6 vorbereitet:

Die PS5 Pro hält „The Last of Us Part 2 Remastered“ bei konstanten 60 FPS, was ein flüssiges Spielerlebnis gewährleistet. Obwohl gelegentlich leichte Bildzerreißungen auftreten können, bleibt die Bildstabilität insgesamt hoch.

Mehr Einblicke liefert das folgende Video:

Digital Foundry gewährt im Video frühe Einblicke in die PS5-Pro-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“.

Glaubwürdig aussehendes 4K-Bild mit hervorragenden Details

Bei einem direkten Vergleich mit der Basis-Konsole zeigt sich außerdem: Der Pro-Modus bietet mehr Details als der Performance-Modus auf der „normalen“ PS5 und kombiniert dies mit höheren Bildraten, ähnlich dem Fidelity-Modus. Zusätzliche visuelle Effekte wie erhöhte Tiefenschärfe verbessern die Gesamtqualität weiter.

“Insgesamt würde ich sagen, dass die Wiedergabe von The Last of Us Part 2 durch die PS5 Pro auch in diesem Vorabveröffentlichungsstadium gelungen erscheint. Sie liefert ein glaubwürdig aussehendes 4K-Bild mit hervorragenden Details und ziemlich guter Bildstabilität bei einem nahezu fehlerfreien 60-FPS-Update“, so Digital Foundrys Oliver Mackenzie.

Die deutlich tiefergehende Analyse von Digital Foundry lest ihr hier.

Weitere Meldungen zur PS5 Pro:

Auf Basis der ersten Ergebnisse sieht die Techpublikation Anzeichen, dass PSSR in Kombination mit der PS5 Pro ein solides 4K/60-Erlebnis liefern kann. Das sei vielversprechend für Spiele wie etwa “Star Wars Outlaws” und “Alan Wake 2”, die ebenfalls Pro-Upgrades erhalten sollen. Eine Liste mit bestätigten Spielen nennt weitere Titel, die sich die Möglichkeiten der PS5 Pro zunutze machen.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro, The Last of Us Part 2 Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren