PS5 Pro Enhanced: God of War Ragnarök wird für 800-Euro-Konsole optimiert

Sony spendiert „God of War Ragnarök" das PS5-Pro-Enhanced-Label. Der Kratos-Titel gesellt sich zu einer wachsenden Anzahl an Spielen, die Vorteile aus der kommenden Konsole ziehen.

Sony veröffentlicht im November die PS5 Pro. Sie ist eine Mid-Generation-Konsole, die darauf abzielt, Spiele unter anderem mit einer besseren Performance und Grafik darzustellen. Auch „God of War Ragnarök“ wird von der Power der potenteren Konsole profitieren.

Das lässt sich dem offiziellen PlayStation-Store entnehmen, wo der Kratos-Titel mit dem entsprechenden Label gelistet wird.

Verbesserungen durch PS5 Pro Enhanced

Das PS5 Pro Enhanced-Label kennzeichnet Spiele, die spezielle Leistungsverbesserungen erhalten. Dazu gehören etwa eine verbesserte Grafik mit mehr Details, höhere Bildraten und optimierte Auflösungen.

Ein zentrales Feature ist die PSSR-Technologie, die mit KI-Hilfe für ein effizienteres und hochwertigeres Upscaling sorgt, was der Performance und Grafik von PS5-Spielen mit Enhanced-Patch gleichermaßen zugutekommt.

Diese Punkte dürften auch für „God of War Ragnarök“ gelten. Nähere Spezifikationen für die Verbesserungen des Kratos-Abenteuers bleibt Sony bislang aber schuldig. Der Titel wurde im November 2022 für die PS5 und PS4 veröffentlicht und zählt zu den am höchsten bewerteten Action-Adventures mit nordischem Thema.

Neben „God of War Ragnarök“ profitieren auch andere Titel wie „The Last of Us Part 2 Remastered“ und „Marvel’s Spider-Man 2“ von den genannten Upgrades:

Bestätigt wurden zwischenzeitlich ebenfalls Enhanced-Updates für „Apex Legends“ und „Diablo 4“ samt „Vessel of Hatred“.

Vorbestellungen der PS5 Pro gestartet

Im vergangenen September begann die Vorbestell-Phase der PS5 Pro – bis zum Oktober 2024 ausschließlich über PS Direct. Während das Sondermodell zum 30. Jubiläum der ersten PlayStation schnell ausverkauft war, bleibt das reguläre Modell weiterhin verfügbar.

Einige User äußerten zwar die Annahme, dass die Verfügbarkeit ein Anzeichen für ein mangelndes Interesse seitens der Spieler sei. Branchenkenner wie der Analyst Mat Piscatella verteidigten jedoch Sonys Strategie und verwiesen auf die Bedeutung einer stabilen Lieferkette. Wir berichteten:

Der Launch der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen. Die Jubiläums-Edition folgt am 21. November 2024. In Japan setzt Sony für dieses Modell auf eine offenbar effizientere Kaufbeschränkung.

