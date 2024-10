The Last of Us Remake: Patch 2.00 bringt PS5-Pro-Support in das Spiel

The Last of Us Remake:

Naughty Dog hat für das Remake von "The Last of Us Part 1" das Update 2.00 bereitgestellt. Der Patch beinhaltet die PS5-Pro-Unterstützung und diverse Fehlerbehebungen.

“The Last of Us Part 1” erfreut sich auch als Remake großer Beliebtheit, nachdem der Titel 2013 auf der PS3 an den Start ging und 2014 als Remaster auf der PS4 landete.

Doch mit der reinen PS5-Version ist nicht Schluss: Die PS5 Pro erscheint im November, wovon das Remake profitiert. Das dazugehörige Update auf die Version 2.00 steht bereits zum Download bereit und verhilft dem Naughty-Dog-Titel zum Label „PS5 Pro Enhanced“.

The Last of Us Remake profitiert von PSSR und Co

Mit dem Patch 2.00 erhält “The Last of Us Remake” den PS5-Pro-Support. Inbegriffen ist die Integration der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), die einen neuen Rendering-Modus ermöglicht.

Im „Pro“-Modus wird das Spiel mit einer Auflösung von 1.440p gerendert und mittels PSSR auf 4K hochskaliert, während eine Bildrate von 60 FPS das Ziel ist. Zusätzlich bleiben die bestehenden Rendering-Modi „Performance“ und „Fidelity“ verfügbar, die jeweils auf flüssigere Abläufe und höhere Bildraten im Vergleich zur ursprünglichen PS5 abzielen.

Auch für “The Last of Us Part 2 Remastered” wurde zwischenzeitlich ein PS5-Pro-Update bereitgestellt:

Fehlerbehebungen und Spieloptimierungen

Der neue Patch für „The Last of Us“ adressiert ebenfalls mehrere technische Probleme. Unter anderem wurde ein Fehler behoben, bei dem der „New Game+“-Modus bei der Kapitelauswahl nicht korrekt angewendet wurde.

Weitere Korrekturen betreffen die Synchronisation der gesammelten Artefakte eines Spielers mit gespeicherten Daten sowie die Stabilität beim Laden des Spiels bei Verwendung eines 4K-VRR-Monitors.

Patch 2.00 für “The Last of Us Remake” nimmt sich Problemen mit der Steuerung und dem Speedrun-Timer an und optimiert die Funktionalität in spezifischen Spielabschnitten. Zudem wurden Verbesserungen an der Zugänglichkeit vorgenommen, indem mehr Eingabehilfeneinstellungen der PS5-Konsole im Spiel angezeigt werden.

Der komplette Changelog zum Update 2.00 liefert weitere Details.

Mehr Meldungen rund um The Last of Us:

“The Last of Us Part 1” ist seit September 2022 als Remake für die PS5 erhältlich und in der Bibliothek von PS Plus Extra verfügbar. Die PlayStation 5 Pro wird am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part 1, The Last of Us Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren