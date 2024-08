The Last of Us Online: Nach dem Entwicklungsstopp sollen „Köpfe gerollt“ sein

The Last of Us Online:

Ende 2023 entschloss sich Sony Interactive Entertainment dazu, die Entwicklung des eigenständigen Multiplayer-Projekts in der Welt von "The Last of Us" einzustellen. Ein Schritt, der laut Bloombergs Jason Schreier intern nicht ohne Folgen blieb.

In den vergangenen Jahren arbeiteten die Entwickler von Naughty Dog an einem eigenständigen Multiplayer-Titel im Universum von „The Last of Us“.

Auch wenn offizielle Stellungnahmen in den letzten Jahren Mangelware waren, deuteten die Aussagen diverser Insider an, dass die Entwicklung des Multiplayer-Titels alles Andere als reibungslos verlief. Für traurige Gewissheit sorgten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog im Dezember 2023.

In einem offiziellen Blog-Post wiesen die „The Last of Us“-Macher darauf hin, dass die Arbeiten an dem Online-Titel eingestellt wurden. Ein Schritt, der unter anderem mit dem unterschätzten Aufwand, der mit dem Multiplayer-Titel einherging, begründet wurde. Wie Bloombergs Jason Schreier in einem Podcast angibt, blieb das Aus des Projekts intern nicht ohne Folgen.

Schreier berichtet von „rollenden Köpfen“

In der neuesten Ausgabe des „Friends Per Second“-Podcasts sprach Schreier über unterschiedliche Themen. Darunter den Entwicklungsstopp des „The Last of Us“-Multiplayer-Projekts. Laut dem Bloomberg-Journalisten und gut vernetzten Insider handelte es sich bei dem Schritt, die Arbeiten an dem Titel einzustellen, unter dem Strich um die richtige Entscheidung.

Allerdings führte Schreier aus, dass der Entwicklungsstopp intern unerfreuliche Konsequenzen nach sich zog.

Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Schreier darauf hin, dass nach dem Aus des kostspieligen Projekts „intern Köpfe rollten“. Zum einen dürfte sich Schreier hier auf die Entlassungen beziehen, die die PlayStation-Sparte im Februar 2024 vornahm. Die Entlassungswelle kostete knapp 900 Menschen den Job.

Naughty Dog blieb von den Einsparmaßnahmen ebenfalls nicht verschont. Denkbar wäre zudem, dass das Scheitern von „The Last of Us Online“ auch unter den leitenden Angestellten des Projekts zu personellen Konsequenzen führte. Bestätigt wurde diesbezüglich jedoch nichts.

Schreier spricht von einem teuren Fehlschlag

Laut Schreier handelte es sich bei „The Last of Us Online“ um einen kostspieligen Flop. So sollen in den letzten Jahren zahlreiche Entwickler an dem Multiplayer-Projekt gearbeitet haben.

„Naughty Dogs Factions-Spiel war etwa vier Jahre lang in der Entwicklung, mit einem Team von mehreren Hundert Leuten. Das ist ein teures Unterfangen für etwas, das ein Reinfall war“, so Schreier weiter.

Der Insider führte aus: „Und dass dieses Projekt eingestellt wurde, war kein unblutiges Unterfangen. Bei Sony rollten deswegen einige Köpfe.“

Aktuell arbeitet Naughty Dog an einem neuen Projekt, das laut dem Studio die Wahrnehmung des Mainstreams „neu definieren könnte“.

