The Last of Us Staffel 2: Nachgestellter Trailer beeindruckt sogar Neil Druckman

Ein Fan-Trailer zur zweiten Staffel von „The Last of Us" beeindruckt sogar Neil Druckmann, der an der Serie maßgeblich beteiligt ist.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „The Last of Us“ wird die zweite Season mit Spannung erwartet. Zuvor machen die Produzenten mit Ausschnitten auf die Fortsetzung aufmerksam. Ein Trailer ließ kürzlich einen Blick auf Abby und weitere in der zweiten Staffel auftauchende Charaktere werfen.

Es folgte ein Fan-Trailer, der Spielszenen aus „The Last of Us Part 2“ nutzt, mit denen das offizielle Video nachgestellt wurde. Auch Neil Druckmann stolperte über das Werk.

Fan-Trailer bleibt der Vorlage weitgehend treu

Das nachgestellte Video basierend auf dem Trailer zur zweiten Season von “The Last of Us” erschien auf dem YouTube-Account Rage Tributes. Tommy Leeder, der für die Bearbeitung verantwortlich ist, zog damit auch die Aufmerksamkeit von Neil Druckmann auf sich.

Der Co-Präsident von Naughty Dog sowie Autor und Executive Producer der TV-Serie teilte das Video mit dem „Wow!“ auf seinen Social-Media-Kanälen.

Während der Fan-Trailer Änderungen im Vergleich zur Original-Serie zeigt, bleibt er der Vorlage in Bezug auf die Szenenwahl weitgehend treu. Bestimmte Charaktere mussten allerdings ausgetauscht werden, darunter Catherine O’Hara, deren Figur nur in der TV-Serie existiert und nicht im Spiel.

Bei den auftauchenden Figuren kann es im Fan-Trailer zu Verwirrungen kommen, denn die Serie weicht vom Spiel ab.

Erweiterte Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter

Der offizielle Staffel-2-Trailer wiederum zeigt Kaitlyn Dever als Abby, eine der wichtigsten neuen Figuren der zweiten Staffel. Fans können allerdings viel mehr erwarten.

„Die zweite Staffel wird einige neue Gesichter einführen“, verriet Druckmann. In einem Interview deutete er zudem an, dass es in der neuen Staffel „eine erweiterte Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter“ geben wird, ohne jedoch Details zu nennen.

Natürlich wird auch Ellie, gespielt von Bella Ramsey, zurückkehren. Und neben Pedro Pascal als Joel sind Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria wieder dabei. Neue Darsteller wie Isabela Merced als Dina und Young Mazino als Jesse erweitern den Cast.

Die Handlung der zweiten Staffel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ein und zeigt, wie Joel und Ellie sich erneut den Herausforderungen einer gefährlichen Welt stellen müssen.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird 2025 zunächst auf HBO ausgestrahlt. Einen genauen Termin nannten die Macher bisher nicht. Allerdings lässt eine Aussage den Veröffentlichungszeitraum grob eingrenzen.

