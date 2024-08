The Last of Us Serie: Extra Personenschutz für Abbys Darstellerin angeheuert

The Last of Us Serie:

Die Dreharbeiten der zweiten „The Last of Us“-Staffel laufen auf Hochtouren. Vergangene Set-Fotos zeigen eine bekannte Fraktion und Ellies Tattoo, gruselige Waldereignisse sowie zwei Hauptcharaktere in tierischer Begleitung.

Was am Set so vor sich geht, erklärte Dinas Darstellerin Isabela Merced jetzt im Happy Sad Confused Podcast von Josh Horowitz. Sie erzählte hierbei, dass für Kaitlyn Dever zusätzliches Sicherheitspersonal angeheuert wurde. Hierbei handelt es sich um die Schauspielerin von Abigail „Abby“ Anderson, die in Staffel zwei eine der Hauptrollen übernimmt.

Es gibt Leute, die Abby wirklich hassen, die aber keine echte Person ist. Nur zur Erinnerung, keine reale Person. Kaitlyn musste bei den Dreharbeiten extra von der Security gesichert werden.

Kenner der Vorlage „The Last of Us Part 2“ wissen, warum Abby so unbeliebt ist. Wer das Spiel nicht gespielt hat, erfährt es im Laufe der zweiten Staffel.

Abby-Darsteller erhielten Morddrohungen und Hassnachrichten

Dass verrückte Fans bereit sind, ihren Hass gegen Darsteller von unbeliebten Charakteren wie Abby zu richten, zeigte die Vergangenheit deutlich. So musste Laura Bailey, die Darstellerin der Figur im Videospiel, Morddrohungen über sich ergehen lassen. Und auch das Gesichtsmodel Jocelyn Mettler sah sich fast drei Jahre nach dem Release noch immer mit solchen Hassnachrichten konfrontiert.

Die Showrunner sind sich dem jedenfalls bewusst und haben mit zusätzlicher Security für eine entsprechende Sicherheitsmaßnahme gesorgt. Wie Kaitlyn Dever in der Rolle von Abby aussieht, veranschaulicht ein Bildvergleich.

Einen Blick auf die zweite Season gewährt der neulich veröffentlichte Teaser-Trailer. Nach der Ausstrahlung, die für 2025 geplant ist, folgt mindestens eine weitere Staffel.

