The Last of Us Part 2: Naughty Dog bezieht Stellung zu den Morddrohungen

Mit „The Last of Us: Part 2“ veröffentlichten die Entwickler von Naughty Dog wieder einmal einen Titel, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Bedauerlicherweise schoss ein Teil der Spieler, die der Geschichte von „The Last of Us: Part 2“ kritisch gegenüber stehen, weit über das Ziel hinaus. Dies hatte zur Folge, dass sowohl Naughty Dogs Neil Druckmann als auch Laura Bailey, die in „The Last of Us: Part 2“ Abby verkörpert, über Plattformen wie Twitter mit Beleidigungen förmlich überzogen wurden. Auch Morddrohungen gehören mittlerweile zum Alltag von Druckmann und Bailey.

Um auf das Problem, mit dem sich Entwickler und Schauspieler immer wieder konfrontiert sehen, aufmerksam zu machen, entschlossen sich Druckmann und Bailey dazu, mit einem Teil der Nachrichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch die Verantwortlichen von Naughty Dog selbst bezogen Stellung und wiesen darauf hin, dass das Studio selbst hitzig geführten Diskussionen und der entsprechenden Kritik seitens der Spieler offen gegenüber steht.

Gleichzeitig verurteilen die Entwickler von Naughty Dog jedoch Hassbotschaften und Drohungen jeglicher Art. „Obwohl wir eine kritische Diskussion begrüßen, verurteilen wir jede Form der Belästigung oder Bedrohung, die sich gegen unser Team und unseren Cast richtet. Ihre Sicherheit genießt oberste Priorität, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Art von Verhalten auszumerzen und einen konstruktiven und mitfühlenden Diskurs zu führen.“

„The Last of Us: Part 2“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und erzählt eine Geschichte von Rache, Hass und Trauer. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung wiesen die Macher von Naughty Dog darauf hin, dass die Geschichte von „The Last of Us: Part 2“ wohl für Kontroversen sorgen wird. Hoffen wir für die Verantwortlichen, dass sich die Gemüter in den nächsten Wochen wieder beruhigen und von weiteren Drohungen und Hassbotschaften abgesehen wird.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I’ve been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it’s important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.

Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu

— Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020