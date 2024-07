The Last of Us Staffel 2: Set-Fotos zeigen bekannte Fraktion und Ellis Tattoo, aber Fans stört etwas anderes

The Last of Us Staffel 2:

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "The Last of Us" laufen und sorgen regelmäßig für Set-Bilder. Der letzte Schwung stößt nicht nur auf Zustimmung, zeigt aber auch die Präsenz einer bestimmten Fraktion.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel ist eine Fortsetzung der TV-Serie “The Last of Us” längst in Arbeit. Aufgrund der laufenden Dreharbeiten landen regelmäßig Bilder vom Set in den sozialen Netzwerken.

Die neusten Bilder dieser Art lassen einen Blick auf die Seraphiten – eine der Fraktionen in der Vorlage – werfen. Sie spielen in “The Last of Us: Part 2” eine bedeutende Rolle und kämpfen in einem blutigen Konflikt mit der Washington Liberation Front um die Vorherrschaft in Seattle.

Im Gegensatz zur militaristischen WLF sind die umgangssprachlich auch als Scars bezeichneten Mitglieder weniger stark bewaffnet und setzen eher auf Tarnung und leise Waffen wie Bögen und Pfeile, um ihre Opfer aus dem Verborgenen anzugreifen.

Seraphites confirmed! 🔥



First look at Scars in The Last of Us Season 2 pic.twitter.com/Y8VtuzbYS2 — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 9, 2024

Ellie zeigt Frisur und das bekannte Farntattoo

Auf den neusten Bildern zur zweiten Staffel von “The Last of Us” ist ebenfalls Bella Ramsey zu sehen. Sie schlüpft einmal mehr in die Rolle von Ellie und ist auf den Set-Bildern zusammen mit Dina zu erkennen. Gleichzeitig können Fans einen ersten Blick auf Ellies Farntattoo werfen.

Die durchgesickerten Bilder zeigen Ellie und Dina in höchster Alarmbereitschaft und bewaffnet, während sie durch die Innenstadt von Seattle laufen. Dabei wird nicht nur ihr bekanntes Tattoo aus Teil 2 sichtbar, sondern auch Ellies zukünftige Frisur. Und mit dieser Frisur scheinen einige Spieler Probleme zu haben.

In “The Last of Us Part 2” reicht Ellies Haarpracht bis knapp über die Schultern und ist halb zurückgebunden, während die Set-Bilder zeigen, dass Bella Ramsey deutlich längere Haare hat. “Ich werde verrückt”, schrieb ein offenbar wenig begeisterter Fan. “Warum hat sie keine kurzen Haare.”

Es folgten ähnliche Kommentare, darunter: “Schneidet ihre Haare.“ Aber auch das Tattoo selbst sorgte mitunter für Kritik. Hierbei ist anzumerken, dass die Set-Bilder zu “The Last of Us” nicht in der besten Qualität vorliegen.

CUT HER HAIRRR — Aaron Moreno (@Aaron6_6) July 8, 2024

Zahlreiche weitere Bilder und auch Videoszenen vom Set findet ihr auf Twitter/X.

Die zweite Staffel von “The Last of Us” soll Anfang 2025 ausgestrahlt werden und als Einführung in die Geschichte von “The Last of Us Teil 2” dienen. Der Showrunner Craig Mazin ging schon vor längerer Zeit davon aus, dass das Spiel nicht in eine einzige Staffel passt.

