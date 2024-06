The Last of Us: Season 2 wird kürzer, aber was ist mit Season 3 und weiteren Staffeln? Craig Mazin im Interview

The Last of Us:

Die zweite Staffel von "The Last of Us" nähert sich. Doch wie viele Episoden wird es geben und welchen Umfang hat die dritte Season?

“The Last of Us” feiert nicht nur auf der Konsole riesige Erfolge. Auch die gleichnamige TV-Serie fand im vergangenen Jahr reichlich Anklang und bescherte Sony sowie Naughty Dog weitere Verkäufe.

Aufgrund des enormen Interesses bekam eine zweite Staffel zügig grünes Licht. Sie wird vorraussichtlich 2025 starten und die Story und um Joel und Elli fortsetzen. Die gleiche Zahl an Episoden sollten Zuschauer mit der neuen Veröffentlichung aber nicht erwarten.

So viele Episoden sind für Staffel 2 von The Last of Us geplant

Der Co-Serienschöpfer und Showrunner Craig Mazin sowie Neil Druckmann widmeten sich kürzlich den Fragen von Deadline. Hierbei kam heraus, dass die kommende Staffel sieben Episoden umfassen wird und damit weniger als die erste Staffel von “The Last of Us”, die es auf neun Episoden brachte.

Mazin betonte im besagten Interview: „Das Story-Material, das wir aus Teil 2 des Spiels erhalten haben, ist viel mehr als das Story-Material, das im ersten Spiel enthalten war. Also war ein Teil dessen, was wir von Anfang an tun mussten, herauszufinden, wie wir diese Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen können.“

Dass die Handlung von “The Last of Us Part 2” nicht in eine Staffel untergebracht werden kann, räumte Mazin schon vor längerer Zeit ein. Die Frage war, an welcher Stelle die Unterbrechung erfolgen soll. Und ein solcher Haltepunkt, wie er vom Showrunner genannt wurde, bot sich mit der Episode 7 an.

Eine Episode fast in Spielfilmlänge und große Pläne für Staffel 3

Während die reine Anzahl an Episoden zunächst abnimmt, bleibt das Team einer Besonderheit treu: Eine der sieben Episoden wird länger als üblich sein. Wie bereits bei der 80-minütigen Premiere der ersten Staffel wird es auch bei der Fortsetzung eine Folge geben, die zwar nicht ganz die Länge eines Spielfilms erreicht, aber dennoch länger ist als die übliche Laufzeit von einer Stunde.

Pedro Pascal und Bella Ramsey kehren als Joel und Ellie zurück.

Nach der zweiten Season von “The Last of Us” ist nicht Schluss. Es folgt mehr. Laut Mazin fällt die dritte Staffel der TV-Serie wohl „deutlich umfangreicher“ aus. Und auch sie wird voraussichtlich nicht das Ende darstellen.

“Wir haben das Gefühl, dass Staffel 3 mit ziemlicher Sicherheit deutlich umfangreicher ausfallen wird – solange die Leute weiter zuschauen und wir mehr TV machen können. Und in der Tat könnte die Geschichte eine Staffel 4 erfordern”, so Mazin.

Es soll keine neue Geschichte erschaffen werden

Trotz der Spekulationen über vier mögliche Staffeln betonte der Showrunner erneut, dass er nicht plane, für „The Last of Us“ eine gänzlich neue Handlung zu schaffen. Aktuell behandelt die Serie lediglich vorhandenes Material aus den Spielen, das um zusätzliche Einblicke in die Geschichte ergänzt wird.

So soll auch die zweite Staffel eine „ganze Menge Material abdecken, das für diese Geschichte relevant ist“, aber laut Mazin „interessante neue Wege beschreitet.“ Für eine Fortsetzung der TV-Serie mit Staffel 4 wäre demnach ein weiteres Spiel vonnöten.

Zunächst scheint allerdings ein PC-Port bevorzustehen:

Die Premiere der zweiten Staffel von “The Last of Us” ist für 2025 geplant. Zuletzt wurden Ellie und Dina am Set gesichtet. Gleiches gilt für eine der wichtigsten Fraktionen und eine tierische Begleitung.

