The Last of Us Part 2 Remastered: PC-Version längst fertig, doch worauf wartet Sony? – Bericht

"The Last of Us Part 2 Remastered" ist für die PC-Veröffentlichung bereit, berichtet ein verlässlicher Insider. Dennoch lässt Sony auf den Launch warten.

Seit der vergangenen Woche steht fest: “God of War Ragnarök” erscheint für den PC. Im Zuge der State of Play wurde nicht nur ein Trailer gezeigt. Ebenfalls stehen der Termin und die technischen Details fest.

Eine große Überraschung war die Ankündigung allerdings nicht. Denn ein zuverlässiger Leaker hatte die Bestätigung vorhergesagt und auch den Zeitraum der Enthüllung genannt. Heute ließ er ein weiteres Gerücht folgen, das ebenfalls die PC-Version eines zugkräftigen PlayStation-Spiels betrifft.

The Last of Us Part 2 Remastered ist für den PC bereit

Der Dealabs-User und Insider Billbil-kun, der in den vergangenen Jahren erstaunlich oft richtig lag, bekam zugeflüstert, dass “The Last of Us Part 2 Remastered” längst als fertige PC-Version vorliegt und veröffentlicht werden könnte. Seine Quellen hätten mitgeteilt, dass die Entwicklung der PC-Version bereits im Jahr 2021 begonnen habe.

„Darüber hinaus, und das ist die wichtigste Information in diesem Artikel, glauben wir, dass die Entwicklung des Spiels wirklich abgeschlossen ist, was mindestens bis November 2023 zurückreicht“, heißt es im Wortlaut.

Warum hält Sony die PC-Version zurück?

Hier bleibt die Frage offen, warum die PC-Version von “The Last of Us Part 2 Remastered” nicht mit dem PS5-Pendant veröffentlicht wurde. Es erschien in diesem Jahr. Während Sony jenseits von Service-Spielen weiterhin auf eine zeitexklusive Verfügbarkeit zu setzen scheint, sieht Billbil-kun einen weiteren möglichen Grund.

So hält er es für denkbar, dass die PC-Version zurückgehalten wird, um sie zusammen mit der zweiten Staffel der TV-Serie “The Last of Us” zu veröffentlichen. Sie ist für 2025 geplant und dürfte auch den zugrundeliegenden Videospielen wieder einen ordentlichen Schub geben.

Zumindest in den kommenden Monaten ist nicht mit der Veröffentlichung zu rechnen, da für Mitte September der PC-Port von “God of War: Ragnarök” geplant ist und Sony dem Titel wohl keine interne Konkurrenz machen möchte – trotz der Genre-Unterschiede.

Insgesamt passen die zunehmenden PC-Versionen der zuvor PS4- oder PS5-exklusiven Spiele zur Gesamtstrategie von Sony. Das Unternehmen möchte auf dieser Plattform und auch im Mobile-Bereich die Margen stärken. In welchen Bereichen die Studios momentan aktiv sind, verrät diese Meldung.

