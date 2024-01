The Last of Us Part 2 Remastered: PS5-Neuauflage ab sofort erhältlich – Der Trailer zum Launch

The Last of Us Part 2 Remastered:

Ab sofort ist "The Last of Us: Part 2 Remastered" für die PlayStation 5 erhältlich. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, stellten Sony Interactive Entertainment und Naughty passend zum heutigen Release den offiziellen Launch-Trailer bereit.

Mit dem technisch wie inhaltlich erweiterten „The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien am heutigen Freitag der erste große PS5-First-Party-Titel des neuen Jahres.

Wie beim Release eines großen Triple-A-Blockbusters üblich, darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich auch bei der PS5-Neuauflage von „The Last of Us: Part 2“ nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit. Der Trailer liefert uns Eindrücke aus der Geschichte und der Spielwelt des gefeierten Naughty Dog-Titels.

Zudem sind bekannte Charaktere wie Ellie, Abby oder Joel zu sehen. Der Preis des PS5-Remasters liegt im PlayStation Store bei fairen 49,99 Euro.

Solltet ihr bereits das PS4-Original von „The Last of Us: Part 2“ euer Eigen nennen, könnt ihr dieses für zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

Upgrade-Möglichkeit übersehen? Auch kein Problem

Solltet ihr die Upgrade-Funktion übersehen und das Remaster zum Vollpreis erworben haben, ist auch dies kein Problem. Hier zeigt sich Sony Interactive Entertainment laut Betroffenen kulant und erstattet den zu viel bezahlten Betrag. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„The Last of Us: Part 2“ umfasst zum einen die bekannte Kampagne, die diverse technische Verbesserungen spendiert bekam. Darunter eine optimierte Grafik, verbesserte Texturen oder deutlich reduzierte Ladezeiten.

Des Weiteren bietet das PS5-Remaster komplett neue Inhalte wie die „Lost Levels“ und den „No Return“ genannten Spiel-Modus.

Bei „No Return“ haben wir es mit einem Roguelike-Modus zu tun, der laut Entwicklerangaben eine stressige Spielerfahrung verspricht. Wir schlüpfen in die Rolle unterschiedlicher Charaktere aus der Reihe und stellen uns abwechslungsreichen Missionen und Herausforderungen. Mit erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben schalten wir Belohnungen wie neue Ausrüstung, Skills oder kosmetische Extras frei.

Wie kurz vor dem Release von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ bekannt gegeben wurde, liefert uns der „No Return“-Modus zudem komplett neue Trophäen. Um diese freizuschalten, müsst ihr unter anderem tägliche Missionen abschließen oder sämtliche Bosse besiegen.

Warum ihr euch „The Last of Us: Part 2 Remastered“ nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

