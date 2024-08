The Last of Us Staffel 2: Abby im Bildvergleich – Kaitlyn Dever neben Spielfigur abgelichtet

The Last of Us Staffel 2:

Langsam aber sicher gelangt immer mehr Material zur Staffel 2 der HBO-Serie "The Last of Us" an die Öffentlichkeit. Das neueste Bild ist sogar besonders sehenswert.

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel von „The Last of Us“ war sehr schnell klar, dass HBO grünes Licht für weitere Episoden geben würde. Immerhin ist die Story rund um Joel und Ellie noch lange nicht fertig erzählt, es stehen noch zahlreiche interessante Geschichten aus. Derzeit laufen die Dreharbeiten für die Staffel 2 auf Hochtouren, zu der es jetzt ein neues Bild zu sehen gibt. Dieses dürfte viele Fans jubeln lassen.

Was ist auf dem neuen Bild von The Last of Us zu sehen?

Auf dem offiziellen X-Kanal von The Game Awards ist seit kurzem ein interessantes Foto zu sehen, das eine Szene aus der zweiten Staffel von „The Last of Us“ zeigt. Fans der Spielevorlage dürften den Charakter sofort erkennen: Es handelt sich dabei um Abigail „Abby“ Anderson, die erstmals im Action-Adventure „The Last of Us Part 2“ ihren Auftritt hatte.

Sie ist die Tochter des Gehirnchirurgen Jerry Anderson, mit dem Joel im großen Finale der ersten Staffel eine weniger erfreuliche Bekanntschaft machte. Entsprechend wichtig dürfte das Erscheinen von Abby in den neuen Episoden der HBO-Serie sein.

Gespielt wird sie übrigens von Schauspielerin Kaitlyn Dever, die viele Fans sicherlich bereits aus der Serie „Last Man Standing“ oder dem Film „Booksmart“ kennen dürften. Das just veröffentlichte Bild vergleicht die Live Action-Version von Abby mit der Vorlage aus „The Last of Us Part 2“. Bereits ein kurzer Blick beweist, dass die Showrunner bei der Besetzung dieser wichtigen Rolle gute Arbeit geleistet haben. Allerdings müssen sich die Fans noch etwas in Geduld üben, bevor sie Abby in Aktion erleben dürfen.

Update: In einem weiteren Tweet werden noch mehr Szenen miteinander verglichen:

Wann startet Staffel von The Last of Us?

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von „The Last of Us“ sind noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Zudem folgt im Anschluss eine mindestens ebenso umfangreiche Phase der Postproduktion inklusive des Einsatzes von CGI und anderen Effekten.

HBO hatte bereits verkündet, dass die neuen Episoden erst im nächsten Jahr zu sehen sein werden. Einen konkreten Starttermin gibt es bisher nicht. In Deutschland dürfte die Staffel 2 abermals via Sky beziehungsweise dem Streaming-Dienst WOW im Programm sein. Übrigens wird es mindestens noch eine weitere Season von „The Last of Us“ geben.

