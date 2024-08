Until Dawn: Ein Lebenszeichen vom Film – Schauspieler für die Rolle von Dr. Hill bekannt

Seit Anfang dieses Jahres ist bekannt, dass sich unter dem Banner von PlayStation Productions und Screen Gems eine Verfilmung des Horror-Abenteuers „Until Dawn“ in der Produktion befindet. Der Kinostart liegt zwar vermutlich in weiter Ferne, doch immerhin sickern immer mehr Details zur Leinwandadaption an die Öffentlichkeit. Die neueste Nachricht betrifft eine ganze bestimmte Rolle im Film.

Welche Schauspieler sind beim Film von Until Dawn dabei?

Bereits vor einigen Wochen waren erste Details zur Besetzung der Verfilmung von „Until Dawn“ bekannt geworden. So wird unter anderem Michael Cimino mit von der Partie sein, der sich zuvor in Serien wie „Moon Girl“ und „Devil Dinosaur“ einen Namen gemacht hat.

Auch Ella Rubin wird in dem Horrorfilm zu sehen sein. Zuvor war sie unter anderem an „Masters of the Air“ beteiligt. Zudem sind Ji-young Yoo („Freaky Tales“) und Odessa A’zion („Hellraiser“) mit an Bord. Die neueste Bekanntmachung dürfte die Fans der Spielevorlage ganz besonders freuen.

Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, wird Schauspieler Peter Stormare in die Rolle des Psychiaters Dr. Hill schlüpfen. Diesen Charakter verkörperte er bereits im gleichnamigen Horrorspiel. Des Weiteren wurden Maia Mitchell („The Fosters“) und Belmont Cameli („Because of you“) dem Cast des Films hinzugefügt. Das Projekt nimmt demnach immer konkretere Formen an.

Wann läuft Until Dawn im Kino?

Abgesehen von einigen Meldungen rund um die Besetzung halten sich Screen Gems und PlayStation Productions mit Details zu der Verfilmung auch weiterhin bedeckt. Zwar war bereits bei der Ankündigung davon die Rede, dass sich die Adaption als eine „Liebeserklärung an das Horror-Slasher-Gerne“ verstehen wird, doch das war es auch schon.

Wie die Story der Leinwandadaption von „Until Dawn“ aussehen wird, ist demnach ebenso wenig bekannt wie ein konkreter Starttermin. Da bisher jedoch noch nicht mal die Dreharbeiten begonnen haben, ist mit einer baldigen Kinopremiere eher nicht zu rechnen. Vor dem Jahr 2026 dürfte die Verfilmung wohl nicht auf die große Leinwand kommen.

